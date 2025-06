Aconteceu de novo! Golpistas usam nome do governador Eduardo Riedel para pedir dinheiro via WhatsApp

No mesmo dia em que a Operação Porta 67, que investiga um esquema de clonagem telefônica e fraude em nome do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), foi deflagrada, a assessoria do chefe do Executivo estadual divulgou, nessa terça-feira (3), um novo alerta: criminosos estão usando uma conta comercial do WhatsApp com DDD 31 para pedir dinheiro em nome do governador.

De acordo com nota oficial, os golpistas iniciam conversas com pessoas aleatórias, fazem menções a projetos e ações do governo para dar credibilidade à fraude, e solicitam transferências de valores. A equipe de Riedel reforça que nenhuma doação ou envio de dinheiro deve ser feito, e que qualquer contato suspeito deve ser ignorado. “As medidas cabíveis já foram tomadas”, informou a assessoria.

Mais cedo, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande (MT) como parte das investigações contra uma quadrilha especializada no golpe da portabilidade telefônica.

A investigação, que deu origem à operação, começou em maio de 2023, quando o governador teve o número de celular clonado e perdeu temporariamente o acesso à linha. Segundo a polícia, a portabilidade foi solicitada de forma fraudulenta por telefone, usando dados pessoais de Riedel e acessos internos das operadoras.

A apuração identificou o envolvimento de ex-funcionários de operadoras e lojistas autorizados na prática do crime. Um dos chips usados na fraude foi habilitado por uma investigada que, junto de um comparsa, comprava e reaproveitava linhas pré-pagas canceladas para o esquema criminoso.

Apesar de nenhum prejuízo financeiro direto ter sido confirmado até o momento, a Polícia Civil destacou que o grupo representa um grave risco à segurança digital de autoridades públicas e da população em geral.

A operação recebeu o nome de “Porta 67” em referência à brecha usada pelos criminosos para acessar ilegalmente a linha telefônica de Riedel, uma alusão à “porta de entrada” no sistema de portabilidade das operadoras.

A polícia segue investigando os envolvidos e recomenda atenção redobrada aos cidadãos. Qualquer suspeita deve ser comunicada às autoridades.

