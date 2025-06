Homem é preso em flagrante após invadir comércio pelo teto e furtar celular em Dourados

Na noite desta terça-feira (3), um homem de 37 anos, identificado como Fábio Batista Lourenço, foi preso em flagrante após invadir e furtar um comércio em Dourados, a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu em um estabelecimento localizado na Avenida Weimar Gonçalves Torres.

Segundo as informações do site local Dourados News, o furto aconteceu por volta das 21h30. A proprietária do local, de 66 anos, acionou a polícia após perceber a invasão. Fábio teria entrado no comércio pelo teto e, ao fugir, deixou para trás um par de botinas, um saco plástico com R$ 11,50 em moedas, um carregador de celular e uma carteira de trabalho em seu nome. Todos os itens foram recolhidos e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Momentos após o crime, o suspeito foi localizado pela polícia na Rua Dom Pedro I, no bairro Jardim Monte Líbano, com o celular furtado ainda em mãos. As câmeras de segurança da região auxiliaram na identificação e localização do autor.

Ao ser abordado, Fábio confessou o crime. Ele foi preso e levado à Depac, onde foi autuado em flagrante por furto.

