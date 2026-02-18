Lula desembarca na Índia para fortalecer alianças e negociar acordos sobre minerais críticos e inteligência artificial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (18) na Índia para cumprir uma agenda oficial voltada ao fortalecimento da aliança política entre os dois países e à negociação de novos acordos bilaterais. Lula viaja acompanhado por uma comitiva formada por ministros e empresários brasileiros.

Durante a visita, o presidente deve se reunir com o primeiro-ministro Narendra Modi, além de participar da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial e de fóruns empresariais. Entre os temas prioritários da agenda estão a cooperação em minerais críticos, terras raras e a segurança no uso da inteligência artificial (IA).

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, Lula afirmou que chegou ao país “para mais uma visita com uma agenda importante: estreitar laços, aprofundar parcerias e discutir o futuro da inteligência artificial no mundo”. Segundo o presidente, o objetivo é ampliar a cooperação, a inovação e as oportunidades econômicas entre Brasil e Índia.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os dois países devem assinar parcerias e memorandos de entendimento voltados à exploração e ao desenvolvimento de terras raras e minerais críticos. Esses insumos são considerados estratégicos tanto para a transição energética quanto para o avanço da indústria de tecnologia.

Após a agenda na Índia, Lula seguirá para a Coreia do Sul, onde terá encontro com o presidente Yoon Suk-yeol e reuniões com CEOs de grandes empresas sul-coreanas. O presidente brasileiro também participará de um fórum empresarial e deve assinar um plano de ação com medidas previstas até 2029.

O plano inclui iniciativas e parcerias nas áreas de agricultura, desenvolvimento agrário, aviação, comércio, saúde, cooperação financeira, cosméticos, fármacos, ciência e tecnologia, com foco no aprofundamento das relações econômicas e institucionais entre os dois países.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais