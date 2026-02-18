Após audiência de custódia, mulher que atropelou e matou motoentregador continuará presa

A mulher de 27 anos que atropelou e matou o motoentregador Brenno Rocha, de 19 anos, e fugiu sem prestar socorro, continuará presa após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (18). A decisão foi tomada pela juíza Camila de Melo Mattioli Pereira, que determinou a prisão preventiva da condutora.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, foi solicitada uma vaga em unidade prisional feminina junto à Agepen-MS, para que a mulher seja transferida a um presídio do Estado.

O atropelamento ocorreu no domingo (15), em Rio Brilhante, justamente no dia em que Brenno completava 19 anos. Conforme apurado, a jovem passou parte do dia ingerindo bebida alcoólica em uma conveniência anexa a um posto de combustível da cidade.

À noite, por volta das 20h45, Brenno trabalhava como motoentregador de uma pizzaria quando seguia pela Avenida Lourival Barbosa, no sentido centro-bairro. A motorista, após longo período consumindo álcool, conduzia um veículo VW Polo branco e realizou uma conversão à esquerda sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, atingindo a motocicleta pilotada pelo jovem.

Após o impacto, a mulher fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro. O veículo envolvido foi localizado posteriormente por policiais militares na residência da mãe da condutora, que inicialmente se recusou a permitir a apreensão do carro. Quando os militares retornaram ao endereço, já com ordem da autoridade policial, o automóvel havia sido retirado e escondido, e nem a mãe nem a motorista estavam no local.

Diante dos fatos, o delegado da Polícia Civil em Rio Brilhante, Ghoeth Arce Júnior, representou pela prisão preventiva da mulher pelo crime de homicídio simples, com parecer favorável do Ministério Público Estadual.

Cerca de um dia e meio após o acidente, a condutora se apresentou à delegacia de Nova Alvorada do Sul, acompanhada de um advogado. A cidade fica a aproximadamente 46 quilômetros de Rio Brilhante.

O corpo de Brenno Rocha foi velado e sepultado na terça-feira (17), no Cemitério São Judas Tadeu, em Rio Brilhante, onde o jovem morava.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais