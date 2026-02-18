Tempestade avança sobre Campo Grande e chuva já atinge bairros nesta quarta (18)

Aviso laranja da Defesa Civil prevê acumulado de até 100 milímetros, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo até sexta-feira

A chuva já atinge alguns pontos de Campo Grande na tarde desta quarta-feira (18), quando os termômetros marcam 32 °C na Capital. O avanço das instabilidades ocorre em meio ao alerta de tempestade severa emitido pela Defesa Civil municipal, válido até sexta-feira (20).

O aviso laranja indica risco potencial, com previsão de acumulado de até 100 milímetros de chuva no período, além de ventos intensos que podem variar entre 40 km/h e 100 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.

Durante a vigência do alerta, há risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, principalmente em áreas com histórico de enxurradas. A condição meteorológica favorece a formação de nuvens carregadas e rajadas de vento associadas às pancadas de chuva.

A Defesa Civil orienta que a população evite se abrigar sob árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e redobre a atenção em áreas sujeitas a alagamentos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Para solicitações de serviços urbanos, o atendimento é feito pelo 156.

