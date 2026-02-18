Servidores suspeitos de vazar dados do STF ganham até R$ 38 mil e são afastados após operação da PF

O STF (Supremo Tribunal Federal) informou nessa terça-feira (17) que foram identificados “diversos e múltiplos acessos ilícitos” ao sistema da Receita Federal, que resultaram no vazamento de informações sigilosas de integrantes do Supremo, da PGR (Procuradoria-Geral da República) e de familiares de autoridades, incluindo a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci.

A PF (Polícia Federal) cumpriu mandados no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia contra quatro servidores suspeitos de utilizarem o sistema do Fisco para divulgar dados de forma ilegal. Os nomes dos investigados foram divulgados pelo STF.

Em nota, a Receita Federal afirmou que a operação ocorreu “com base em informações prestadas” pelo próprio órgão e que há um procedimento investigatório em andamento em parceria com a PF. Segundo o comunicado, os resultados poderão ser divulgados oportunamente.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, houve quebra do sigilo bancário dos servidores investigados, a partir de representação da PGR. Os investigadores apuram se houve comercialização das informações sigilosas. O caso tramita no âmbito do Inquérito das Fake News.

Dados disponíveis no Portal da Transparência mostram que os salários brutos dos investigados variam de R$ 11 mil a R$ 38 mil. Conforme o STF, todos foram afastados de suas funções e deverão prestar depoimento à PF.

Quem são os servidores investigados

Luciano Pery Santos: técnico do Seguro Social em uma delegacia da Receita Federal em Salvador (BA). Servidor desde 1983, com remuneração bruta de R$ 11.517,49.

Luiz Antônio Martins Nunes: funcionário do Serviço Federal de Processamento de Dados, no Rio de Janeiro. Atua em uma delegacia da Receita no Centro da capital fluminense e recebe R$ 12.778,82 brutos.

Ricardo Mansano de Moraes: auditor fiscal da Receita Federal desde 2007, lotado na Delegacia de São José do Rio Preto (SP). Recebe R$ 38.261,86 brutos, valor que chegou a R$ 51.675,41 com gratificações e benefícios em dezembro.

Ruth Machado dos Santos: técnica do Seguro Social em uma delegacia no Guarujá (SP). Servidora desde 1994, com remuneração bruta de R$ 11.128,16.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a extensão dos acessos irregulares e eventuais responsabilidades criminais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais