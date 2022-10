Luiza Ribeiro vai substituir Camila Jara na Câmara Municipal

Com a eleição para o cargo de Deputada Federal, Camila Jara (PT) que exerce o mandato de vereadora de Campo Grande, deve renunciar ao cargo no dia 1º de janeiro, em seu lugar assumirá a primeira suplente, Luiza Ribeiro.

Camila Jara é a única integrante da Câmara Municipal a conseguir uma vaga no legislativo. Já Camila foi a quinta mais votada e será uma estreante no Congresso, com 56.525 votos. Além de Camila Jara, 14 vereadores de Campo Grande foram candidatos aos cargos legislativos em 2022.

Já Luiza foi vereadora da Capital, cumprindo mandato entre 2013 e 2017. Ela foi a segunda candidata à Câmara Municipal mais votada pelo PT, em 2020, ficando como suplente de Camila Jara. Ela ficou em 45º lugar no ranking de candidatos e candidatas ao cargo de vereador.