Pantera Negra: novo trailer apresenta uma mulher assumindo o traje do herói

Foi liberado na manhã desta segunda-feira (3) o novo trailer do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. Em meio a cenas inéditas, é apresentado para os fãs do herói o novo traje e além disso a confirmação de que será uma mulher a assumir (pelo menos nesta nova obra) o lugar de T’Challa.

O vídeo publicado no canal oficial da Marvel Brasil no YouTube mostra a chegada de Namor até Wakanda, que precisa se preparar para a batalha. Também é perceptível o luto que os personagens estão passando pela perda de T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman, que faleceu de câncer de cólon em 2020.

A principal dúvida que estava rondando os fãs da obra era de quem assumiria o manto do Pantera Negra nos filmes da Marvel, que chegou a afirmar que não escalaria outro ator para interpretar T’Challa, mas que focaria nos outros personagens apresentados no primeiro filme do herói.

Neste filme tivemos a confirmação que será uma mulher que irá ocupar o lugar deixado, mas ainda não se sabe qual personagem vai ser. Muitos fãs supõem que a escolhida foi Shuri, interpretada por Letitia Wright, mas sem confirmação oficial pela Disney ou Marvel.

Durante o novo trailer também podemos ver alguns frames que aparecem Riri Williams (Dominique Thorne) como Coração de Ferro em sua armadura, nova personagem no universo cinematográfico dos heróis.

Novamente sob a direção de Ryan Coogler, a estreia de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” está prevista para 11 de novembro e conta com Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Martin Freeman, Tenoch Huerta, Michaela Coel no elenco.

