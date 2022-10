No MS, setor de celulose receberá cerca de 80% dos investimentos

De acordo com o jornal Valor Econômico, Mato Grosso do Sul terá direcionado a si cerca de 80% dos investimentos do setor de celulose nos próximos anos. Essa porcentagem equivale a R$ 50 bilhões de um total de R$ 63 bilhões disponíveis. Com isso, é esperado que o Estado se consolide como o Vale da Celulose, contendo empreendimentos na indústria e a ampliação do maciço florestal.

Já em evidencia no cenário nacional de celulose, o Governo do Estado em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar (Semagro), irá estar presente no 54° Congresso de Celulose e Papel, maior evento de tecnologias para o setor no Brasil, entre os dias 4 a 6 de outubro, com um estande.

Segundo Jaime Verruck, titular da Semagro, afirma que o objetivo da participação da feira é mostrar o potencial e a força da cadeia de celulose e papel tem no Estado.

“Temos a maior parte dos investimentos previstos para o setor no próximo ano. Neste momento temos a Suzano que está avançando no Projeto Cerrado, já em construção na região de Ribas do Rio Pardo. E mais recentemente recebemos a informação de que a Arauco vai construir uma outra planta em Inocência”, revelou o secretário.

A Suzano prevê investimentos de R$ 19,3 bilhões na planta, gerando uma expectativa de aumentar a área plantada da empresa para 600 mil hectares de eucalipto.

A Arauco é outro megaprojeto com previsão para conclusão em 2024 e processamento de 2,3 milhões de toneladas por ano. Anunciada no primeiro semestre de 2022, prevê uma planta na região de Inocência.

Já com a implantação do Projeto Sucuriú, os investimentos na planta serão de R$ 15 bilhões, com a previsão de geração de 12 mil empregos no pico da construção, 250 empregos diretos e 300 indiretos quando entrar em operação, além de 1,8 mil empregos permanentes na área florestal. Atualmente, são 45 mil hectares, mas o projeto prevê necessidade de 340 mil hectares para suprir a demanda da fábrica. Esta expansão requer mais de R$ 5 bilhões em investimentos para plantar 290 mil hectares.

Atualmente Mato Grosso do Sul conta com três fábricas de celulose instaladas e em operação. Elas estão localizadas no município de Três Lagoas: uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano e duas da Suzano, que produzem 3,25 milhões de toneladas por ano.

