Carlão se surpreendeu com votação do Capitão Contar

O presidente da Câmara de vereadores da Capital vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) manifestou a surpresa no resultado para o Governo do Estado, contrariando a maioria das pesquisas, com a presença do candidato Capitão Contar em 1º lugar e que disputará o 2º turno com Eduardo Riedel.

Sobre a eleição presidencial, Carlão disse que a polarização se confirmou e que o segundo turno será uma nova campanha. “Espero uma campanha mais propositiva e menos radical. De qualquer forma, a tranquilidade e a transparência do processo eleitoral deste 1º turno mostraram que o Brasil é um país democrático e saberá decidir da melhor forma possível”, concluiu.

Carlão parabenizou aos eleitores de todo país, especialmente os Sul-mato-grossenses pela votação realizada ontem. Carlão descreveu o ato de votar como o pleno exercício da democracia e parabenizou o processo ordeiro e ágil realizado no Brasil.

“Quero parabenizar ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Des. Paschoal Carmello Leandro e aos representantes das Forças de Segurança de Mato Grosso do Sul pelo alinhamento no plano de atuação para as Eleições 2022. A todos servidores e mesários voluntários pela agilidade e transparência no processo eleitoral. Parabenizo também a todos os vereadores de Campo Grande que disputaram cargos, especialmente a Camila Jara nossa representante feminina na Casa de Leis e que agora assumirá vaga como deputada federal e ao vereador Tiago Vargas que está sub judice, obteve 18.288 votos para deputado estadual, que estão pendentes até possibilidade de recurso”, afirmou Carlão.

O parlamentar também fez questão de parabenizar a senadora eleita Tereza Cristina que obteve 60% dos votos válidos, o que representa mais de 829.149 mil votos, conforme resultado divulgado pelo TRE MS com 100% das urnas apuradas. “Tenho certeza que irá ajudar muito nosso estado com emendas e votando questões importantes no Senado”.