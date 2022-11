Lidio Lopes não confirma mudança de partido da prefeita Adriane Lopes

No PSDB, o nome tem respaldo de parlamentares, mas sem confirmação

O presidente do Patriota de Mato Grosso do Sul, deputado Lidio Lopes, não confirma a mudança de partido da prefeita Adriane Lopes (Patriota), para disputar a Prefeitura de Campo Grande, na eleição municipal de 2024.

Fonte ligada ao jornal O Estado informou que ele estaria articulando a saída da esposa junto ao PSDB, porém a informação não foi confirmada por ele.

“Estou no aeroporto de Recife, e não dá para falar agora. Estou indo aqui […] Não temos nada [nesse sentido] ainda. Estou indo para uma reunião da Unale, e assim que puder falo melhor com vocês”, disse Lidio.

Ele foi questionado novamente via mensagem se Adriane Lopes irá realmente disputar o cargo de prefeita na próxima eleição, e se os planos políticos já estão sendo articulados. Lidio foi perguntado também se uma das possibilidades seria a prefeita migrar para o PSDB para concorrer ao pleito, porém até o fechamento do impresso nenhuma das perguntas foi respondida.

Lembrando que, no caso de cargo do Executivo, não há necessidade de esperar pela janela partidária. O que se sabe até o momento é que os rumores, ainda que precoces, já movimentam os bastidores da política na Capital. Afinal de contas, a eleição acabou, mas daqui a dois anos já estaremos em outra.

O fato de já estar na gestão municipal dá a Adriane Lopes plenas convicções de disputar um próximo mandato, formando novas alianças. A prefeita surge como nova liderança e o fato de ser mulher pode ser um atributo a mais no jogo político.

Caciques do PSDB também evitam comentar assuntos como as eleições de 2024. Único que respondeu dando opinião pessoal, e não partidária, sobre as hipóteses foi o vereador de Campo Grande Professor Juari, que aproveitou para levantar a bola para o deputado Beto Pereira.

“Sempre é bem-vindo quem queira vir ao partido. Não posso falar em nome do partido. E falo por mim como vereador. Acredito que quem queira vir pra cá estaremos de portas abertas. Porém, podem existir pessoas do partido que têm interesse em ser candidato daqui para a frente. Eu acredito pessoalmente que o deputado Beto Pereira é um nome muito interessante para ser candidato. Mas, claro, que se a prefeita vir e houver entendimento entre ambos, sem problema nenhum. Tranquilo.”

O presidente municipal do PSDB, em Campo Grande, vereador João César Matto grosso, ponderou que é muito cedo para falar em eleições futuras, e salientou que se a prefeita escolher o ninho será bem-vinda. Todavia, o tucano destacou que o quadro do PSDB tem Beto Pereira como cotado.

“Com toda certeza, a prefeita é um excelente quadro e que se vir somar no nosso partido, no ninho é motivo de muita alegria e muita honra. Com toda certeza com relação a [disputa] prefeitura de 2024, com toda certeza é muito cedo [discutir]. Claro que ela é um potencial enorme e está no mandato, tem em todas as condições de vir para sua reeleição. E nós temos dentro do nosso partido também alguns nomes, como por exemplo, do deputado federal Beto Pereira, que também é um grande nome e preparado para essa missão. Eu acho que todavia é muito cedo pra gente falar sobre isso. Acabamos de sair de uma eleição de governo. É claro que agora já começam as especulações do trabalho para a prefeitura, mas eu acho que é muito cedo para falar disso. Mas ficaria muito honrado como presidente municipal do PSDB de poder contar com aprefeita ao nosso lado.”

O deputado eleito pelo PSDB Geraldo Resende informou que não foi ainda informado de tal situação. Porém adiantou que seria um bom nome.

“Ela é uma pessoa de destaque e vai ilustrar qualquer partido. Nessa caminhada de segundo turno, o apoio da prefeita foi de uma performance positiva para a conquista de votos na Capital. Mas para isso[ela migrar ao ninho tucano] teremos de fazer discussão interna no partido. Ouvir o governador eleito, Eduardo Riedel, e o atual chefe do Executivo, que é o presidente estadual do PSDB no Estado, Reinaldo Azambuja, para então definirmos. Claro que o nome de Adriane Lopes tem grande potencial, mas vai depender de reunião interna e de conversas futuras, que ainda não foram feitas”, concluiu.

Neste momento, o foco do ninho tucano, ao menos, publicamente é a transição de governo de Reinaldo Azambuja para Riedel com o dever de casa pronto. Silenciaram sobre os rumores os tucanos deputado Beto Pereira, Carlos Alberto de Assis, deputado Jamilson Name e vereador João César Mattogrosso.

Mudanças de Lopes nas secretarias

A prefeita Adriane Lopes continua a implementar mudanças na gestão. Ela nomeou como nova secretária da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) Ana Luiza Lourenço de Oliveira Lima. Ela entra no lugar de Ana Cristina Camargo de Castro, que estava afastada. Na Semed (Secretaria Municipal de Educação), Ademir de Assis Valdez assume o lugar de Cassiano Fernandes Cangussu Neto no cargo de superintendente de Alimentação Escolar. No cargo de secretária adjunta da SAS entra Inês Auxiliadora Mongenot Santana, que era superintendente de Proteção Social Básica.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

