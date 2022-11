Prefeita troca secretário da Juventude e de compras

O Diário Oficial desta terça-feira (8) trouxe os novos secretários e adjuntos que a prefeita irá substituir na Prefeitura da Capital. Dessa vez as pastas escolhidas pela prefeita Adriane Lopes (Patriota), foram: Secretaria de Juventude e Secretaria-executiva de Compras Governamentais.

Na secretaria de Juventude, assume Wilton Leinha, ele já concorreu a vereador da Capital e conhece os bastidores políticos. Na função de adjunta, assume Michele dos Santos Ferreira, que hoje é supervisora executiva na pasta.

Na pasta da secretaria-executiva de Compras Governamentais será dirigida por Isac José de Araújo que assume o lugar de Ralphi Cunha.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.