Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo cedo, as estrelas continuam enviando excelentes energias para você cuidar da sua grana. Mas nem tudo é perfeito e você vai se sair melhor se deixar seus interesses em segredo por enquanto. Antes de investir seu rico dinheirinho em um projeto ou negócio novo, analise os riscos antes de se jogar de cabeça, tá? Ainda pela manhã, a Lua brilha em Gêmeos e deixa seu lado comunicativo e agitado ainda mais evidente. Esse clima descontraído embala desde a área profissional até os assuntos do coração. Eu ouvi um amém? Você e o mozão podem se divertir se conseguirem dar uma volta por aí. A paquera também traz boas novas e você pode se surpreender.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Pela manhã, sair da rotina e até se aventurar um pouco em alguns assuntos pessoais pode ser divertido. Aproveite para ampliar seus conhecimentos, pesquise um curso online, dê aquele up no currículo — tudo isso ajuda a melhorar sua competitividade. Nos relacionamentos, será preciso ceder em algumas coisas pra se entender melhor com colega, cliente ou até na vida pessoal. Mas logo a Lua entra em Gêmeos e pode ter boas novas com dinheiro, desde que você faça sua parte. Não fique só sonhando com a mega! Se está de olho em alguém, saiba que você tem mais chance de fisgar o crush na parte da manhã. A sua possessividade pode incomodar o mozão – pise no freio!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua ainda inferniza seu signo logo cedo, mas você pode usar isso a seu favor, bebê. No trabalho, preste atenção e tente descobrir quem anda mentindo ou quem não merece confiança. Redobre o cuidado para não ser pego de surpresa com essa turma falsiane, tanto na área profissional quanto em outras áreas. A saúde também pede moderação e cuidado extra. Mas logo a Lua se muda para seu signo e vai sobrar disposição para cuidar de tudo o que te interessa! Se está em busca de um amor pra chamar de seu, é hora de criar coragem e tomar a iniciativa na paquera. Seu jeito confiante e comunicativo será a chave para deixar o romance mais leve.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Aproveite a manhã para mostrar que você também sabe pensar fora da caixa no trabalho. O seu signo tem fama de ser conservador, mas pode surpreender nesta quarta! A colaboração será a chave para o sucesso, mas tente adiantar tudo o que for possível porque as coisas devem se desenrolar melhor logo cedo. Depois, a Lua vai infernizar seu astral e seu pique pode cair. Em compensação, você pode explorar seu lado mais intuitivo e encontrar boas surpresas pelo caminho. Você e o mozão estarão em sintonia logo cedo, mas não deixe a preguiça atrapalhar à noite. Na paquera, um contatinho misterioso e sensual e pode ganhar seu interesse se está só.

Leão (de 22/7 a 22/8)

As estrelas avisam que você começa o dia com um pique impressionante no trabalho! Logo cedo, a dica é focar na carreira e deixar seu lado ambicioso dar as cartas. Cuidados com o corpo e a saúde darão um ótimo resultado e devem se refletir de maneira positiva na aparência. Pode se preparar para receber elogios! A Lua entra em Gêmeos ainda pela manhã e traz um pique novo para você correr atrás dos seus sonhos, bebê! As amizades também estão protegidas e pode se divertir com a galera. Aproveite para encontrar novas afinidades com o mozão, o que deve dar aquele up no romance. Na conquista, você pode se divertir com alguém que já conhece.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Nesta quarta, você conta com vibes maravigolds para se destacar em vendas ou em tarefas em colaboração com os colegas de equipe. Aproveite a manhã para fazer contatos, planejar uma viagem ou pesquisar um novo curso. Com a Lua brilhando em Gêmeos, sua ambição vai bater no teto ainda pela manhã! Tudo o que ficou pendente pode ser resolvido de maneira mais favorável para os seus interesses. Botar as mãos na massa e planejar a longo prazo será importante para atingir o resultado que espera! Você e o mozão encontram mais estabilidade à noite, mas dá pra sonhar com uma viagem romântica também. Um contatinho bem-sucedido ou popular pode animar seu coração.

Libra (de 23/9 a 22/10)

As mudanças seguem em alta nesta quarta e você pode ter surpresas em casa e no trabalho, Libra. A boa notícia é que será mais fácil mergulhar no serviço e cuidar de algumas tarefas que ficaram pela metade, mas mantenha o foco. Se tiver que trabalhar em casa, com produtos ou serviços para o lar, tem mais chances de se destacar. Manhã ideal pra botar as finanças em ordem, cuidar de herança, papelada, etc. Depois, a Lua vai entrar em Gêmeos e despertar seu lado mais aventureiro, inclusive na paquera. Um contatinho novo tem tudo para ganhar sua atenção. Já o romance conta com altas doses de bom humor e descontração.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Logo cedo, a dica dos astros é tirar proveito da sua habilidade de comunicação para lidar com pessoas, algo que nem sempre fica muito evidente em quem é de Escorpião. Aproveite para trocar ideias com colegas e clientes, marcar reunião ou esclarecer mal-entendidos. Mas adiante a sua agenda e marque esses contatos logo cedo, porque o astral vai mudar no final da manhã, tá? Com a Lua entrando em Gêmeos, você vai contar com energia de sobra para encarar imprevistos e dar a volta por cima! Aliás, se já tem um crush em vista, aproveite para mandar mensagens e abusar da seducência.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa o dia com foco total no trabalho e, se concentrar os esforços nas tarefas que vão pipocar pela frente, pode até conseguir uma grana extra. Mas as estrelas avisam que o dinheiro depende do seu esforço e não vai cair do céu, bebê. Só tenha cautela para não se esforçar em excesso, principalmente físico, para não comprometer a saúde. Não adianta se sobrecarregar demais, tá? Com a Lua de mudança para Gêmeos, são os relacionamentos que vão receber as melhores vibes, o que também vale para o trabalho. O romance ganha proteção e pode ficar melhor do que imagina. Eu ouvi um amém? Se já anda de olho em alguém, vale reavaliar o crush e ver se tem futuro.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo cedo, use e abuse do seu charme para fechar um acordo ou lidar com qualquer coisa que precise da sua atenção. No trabalho, sua habilidade de convencer os outros se destaca, facilitando na hora de apresentar suas ideias ou embarcar em projetos desafiadores, inclusive na internet. Há chance de se dar bem em jogo, sorteio ou aposta — a sorte estará ao seu lado! Mais tarde, o astral muda e talvez seja preciso fazer um esforço extra para não desanimar com as obrigações do dia a dia. A saúde também pede atenção. Paquera, namoro e ótimos papos com o mozão contam com as melhores energias logo cedo. Talvez a rotina acabe pesando mais tarde.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pela manhã, um antigo segredo ou até um caso escondido com um amor do passado podem ser descobertos, por isso, fique de olho e não dê mole pro azar. A boa notícia é que, no que depender dos astros, você vai lidar de boas com todas essas surpresas. Se estava esperando notícias sobre uma herança ou bens de família, pode se dar bem agora. Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral no final da manhã, bebê! Além de aumentar a sua sorte, ela também dá aquela reforçada na sua criatividade. Pode se preparar pra fazer o maior sucesso com os contatinhos. Se tem compromisso, é hora de curtir uma fase maravigold com o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Explore as boas energias na área de comunicação para apresentar novas ideias no trabalho ou até colocar o papo em dia com os amigos, do jeito que der. Com um bom papo e uma dose de ousadia, nada será capaz de ficar no seu caminho nesta manhã, Peixes. E com a Lua em Gêmeos mais tarde, ressaltando seu lado prático, você vai tirar de letra as obrigações. Depois, sua atenção pode se voltar para assuntos familiares. Aproveite para botar tudo em ordem em casa e curtir o seu cantinho com o pessoal que ama! Um contatinho tem mais chance de dar match logo cedo, por isso, não fique moscando. A dois, melhor ter cuidado pra administrar o ciúmes.

