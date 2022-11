Homens são executados durante troca de tiros no centro de Ponta Porã

Dois homens ainda não identificados foram mortos na tarde de ontem (8), durante uma troca de tiros na região central de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. Além das vítimas, mais duas pessoas foram encaminhados ao hospital feridas. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

De acordo com informações da Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu no cruzamento da rua da Antônio João com a Baltazar Saldanha. Os tiros assustaram moradores da região, que relataram um imenso tiroteio no meio da rua.

Uma pessoa foi detida em flagrante em posse de uma arma de fogo. Um veículo em chamas foi encontrado no lado paraguaio minutos após o tiroteio. O caso segue em investigação e até o momento não há nenhuma confirmação se o automóvel queimado teria alguma relação com o tiroteio no centro do município que faz fronteira seca com Pedro Juan Caballero.

