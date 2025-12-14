Lançamento do SBT News vira palco de articulações políticas e marca discurso de Moraes após revogação de sanções dos EUA

O evento de lançamento do SBT News, realizado neste fim de semana, foi além de uma celebração institucional e se consolidou como espaço de articulação política, declarações de impacto e demonstração de civilidade entre autoridades de diferentes espectros ideológicos. Logo em sua estreia, o novo canal de notícias produziu informações que repercutiram em veículos de todo o país e serviu de cenário para a primeira manifestação pública do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a revogação das sanções impostas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky.

Antes mesmo do início oficial do evento, o clima nos bastidores foi marcado por cumprimentos e diálogos entre representantes dos Três Poderes e lideranças políticas de campos distintos. Vice-presidente do STF, Moraes subiu ao palco horas depois de ter seu nome retirado da lista de sancionados do governo norte-americano.

Em discurso, o ministro afirmou que “a verdade prevaleceu” e classificou o episódio como uma tripla vitória: do Judiciário brasileiro, que, segundo ele, não se curvou a ameaças ou coações; da soberania nacional; e da democracia. Moraes ressaltou que o Judiciário seguirá atuando com imparcialidade, independência, seriedade e coragem.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também celebrou publicamente a decisão do governo dos Estados Unidos. Em tom descontraído, associou a revogação das sanções ao aniversário de Alexandre de Moraes, que completa 57 anos neste sábado (13), e afirmou que se tratava de uma vitória do Brasil e da democracia brasileira. Lula defendeu que nenhum país pode punir autoridades de outra nação por cumprirem sua própria Constituição.

Segundo o presidente, em ligação recente, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou se a revogação das sanções seria positiva para Lula. A resposta, conforme relatado, foi direta: “não é bom pra mim, é bom pro Brasil e é bom pra democracia brasileira”.

As falas de Moraes e Lula tiveram ampla repercussão nacional. O Jornal Nacional, da TV Globo, o jornal O Globo e o portal G1 destacaram o agradecimento do ministro ao presidente e a afirmação de que a verdade havia prevalecido. O Estadão ressaltou a “vitória da soberania nacional” e mencionou o “presente de aniversário” citado por Lula. Metrópoles, R7 e a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, também noticiaram os bastidores do evento, destacando o clima descontraído e a circulação política no lançamento.

Além do tema das sanções, outras pautas ganharam destaque. Primeiro político a discursar, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu apoio do presidente Lula para enfrentar a crise com a distribuidora de energia Enel, em meio aos apagões que atingem a capital paulista. Nunes afirmou esperar que, na estreia do SBT News, São Paulo já não estivesse sem energia e reforçou o pedido nos bastidores, em conversa com Lula e o governador Tarcísio de Freitas.

O diálogo também foi amplamente repercutido. O Estadão informou que Nunes cobrou Lula sobre a crise da Enel, enquanto a rádio CBN divulgou imagens da conversa informal. A Folha de S.Paulo noticiou que o presidente prometeu enviar um ministro a São Paulo para tratar do problema, e O Globo destacou a interação cordial entre Lula e Tarcísio durante o evento.

Entre representantes do Judiciário, Executivo, governos estaduais e municipais, um ponto foi consenso: a importância do SBT News no combate à desinformação, na defesa da liberdade de imprensa e no fortalecimento da democracia. Alexandre de Moraes afirmou que enfrentar a desinformação, o discurso de ódio e a polarização só é possível com boa informação, imprensa livre e jornalismo sério e competente, atributos que atribuiu ao novo canal.

Lula reforçou que a imprensa só cumpre seu papel quando é livre e não partidária. Para o presidente, o jornalismo deve apresentar os fatos para que a população forme sua própria opinião, sem julgamentos prévios.

No encerramento do evento, a repórter Paola Cuenca destacou que, a partir da próxima segunda-feira, além da programação do SBT, o público poderá contar com o SBT News 24 horas por dia. Segundo ela, a equipe estará mobilizada em Brasília para apurar e informar, a partir do centro do poder, as decisões que impactam diretamente a vida dos brasileiros, com o compromisso de mostrar os fatos como eles são.

A revogação das sanções marcou um dos pontos centrais da noite. As medidas haviam sido impostas em julho pelo governo Trump, sob a alegação de que Moraes teria conduzido uma “caça às bruxas ilegal”, em referência a processos ligados à tentativa de golpe de Estado. Em setembro, as punições foram ampliadas e passaram a incluir a esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes, e uma empresa da família. Com a decisão anunciada nesta sexta-feira (12), o casal foi retirado da lista de restrições dos Estados Unidos.

Durante o lançamento do SBT News, Moraes agradeceu publicamente a Lula pelo empenho na revogação e revelou que pediu ao presidente que não adotasse medidas de retaliação. “Eu acreditava — e continuei acreditando — que a verdade iria prevalecer”, afirmou, acrescentando que o Brasil encerra o ano como exemplo de solidez institucional e força democrática.

