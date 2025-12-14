Chuva acumulada em 2025 na Capital quase dobra volume de 2024 e MS segue sob alerta de tempestade

O volume de chuva registrado em Campo Grande em 2025 já se aproxima do dobro do total observado ao longo de todo o ano passado. De acordo com o Instituto de Física da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), faltam apenas 46 milímetros para que o acumulado chegue a 1.895 mm, marca que representa o dobro dos 947,8 mm registrados em 2024.

Até a manhã deste domingo (14), o acumulado anual na Capital era de 1.848 milímetros, o maior volume registrado na série histórica dos últimos cinco anos, segundo dados da estação meteorológica da UFMS. Para efeito de comparação, em 2021 o total foi de 1.587 mm; em 2022, 1.609 mm; e em 2023, 1.806 mm. Já 2024 ficou marcado por estiagem severa e queimadas, com menos de mil milímetros de chuva.

Segundo o instituto, o cenário é resultado da combinação entre calor intenso, transporte de umidade e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, fatores típicos da reta final da primavera. O verão começa oficialmente no próximo domingo (21), período que tradicionalmente mantém volumes elevados de precipitação.

Domingo começa com chuva e risco de tempestade

Campo Grande amanheceu sob chuva neste domingo (14), com pancadas atingindo a região central, os bairros Jardim dos Estados, Vila Planalto e Parque do Lageado por volta das 6h48. A precipitação já estava prevista pelo Climatempo, que indica mínima de 23°C e máxima de 31°C para a Capital, com 73% de chance de pancadas de chuva ao longo do dia.

A previsão aponta manhã e tarde nubladas, com possibilidade de chuva, enquanto a noite tende a ser de tempo firme, porém com muitas nuvens. Em Dourados, o domingo deve ser mais quente que o sábado, com sol entre nuvens e chance de pancadas rápidas durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 22°C e 31°C.

Em Três Lagoas, no leste do Estado, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 31°C, com dia nublado e possibilidade de temporal à tarde. Já em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a chuva deve ocorrer de forma rápida ao longo do dia e da noite, com temperaturas entre 23°C e 30°C. Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, o tempo permanece nublado, com pancadas no fim da manhã e à tarde, além de previsão de temporal à noite. A máxima pode chegar a 34°C.

Alerta laranja e preocupação com rios

Mato Grosso do Sul permanece sob alerta laranja de perigo até as 10h deste domingo, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora, ventos de 60 km/h a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso também aponta risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações.

Em Aquidauana, o nível do Rio Aquidauana gera atenção redobrada diante da previsão de mais chuva. Moradores relatam forte volume de água e correnteza intensa, fenômeno conhecido como “rio bufando”. Apesar de não haver confirmação oficial de enchente, o cenário preocupa famílias que vivem em áreas historicamente afetadas por cheias.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais, evite áreas alagáveis, não transite por ruas cobertas por água e redobre os cuidados durante ventos fortes, mantendo distância de árvores e redes elétricas. Em caso de emergência, os telefones disponíveis são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

As autoridades seguem monitorando a situação e alertam que o tempo deve permanecer instável nos próximos dias em todo o Estado.

