PT oficializa Vander Loubet, Fábio Trad e Gilda como pré-candidatos para as eleições de 2026 em MS

O presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), Edinho Silva, confirmou os nomes dos pré-candidatos sul-mato-grossenses que irão representar a sigla nas eleições de 2026. A decisão oficializa as pré-candidaturas de Vander Loubet ao Senado, Fábio Trad ao Governo do Estado e Gilda Maria dos Santos como vice-governadora.

Os nomes já vinham sendo discutidos e cotados ao longo deste ano pela direção regional do partido em Mato Grosso do Sul. Segundo Edinho Silva, a escolha reflete a confiança da executiva nacional nas decisões tomadas pela liderança estadual.

“Aqui em MS é uma direção muito forte, então temos confiança nas decisões regionais. A direção do Estado sabe conduzir o partido. O mais importante para nós são as posições construídas por eles. O MS tem um papel importantíssimo na eleição nacional”, afirmou o dirigente.

Durante o anúncio, Edinho também destacou a expectativa de diálogo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com o objetivo de fortalecer o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado. Segundo ele, apesar de não haver convite formal para que Simone se filie ao PT, o diálogo é considerado estratégico.

“Tenho muito respeito por ela. Queremos ouvir a Simone e ver o que ela tem a dizer. Não fizemos um convite para ela ir para o PT, mas temos um diálogo próximo com ela, que é fundamental no governo Lula. Eu respeito o MDB, é um partido que faz parte do governo Lula. Se não apoiar a Simone, a contradição está nas lideranças aqui do Estado”, declarou.

Vander Loubet avaliou o cenário político como favorável para a atuação do partido em Mato Grosso do Sul e demonstrou entusiasmo com a construção da candidatura ao Governo do Estado, condicionando avanços ao posicionamento da ministra.

“Quero muito ser governador. O cenário está propício, mas, claro, que estamos aguardando a decisão da Simone. Queremos a Simone nos apoiando. Eu estou muito animado”, afirmou.

Sobre alianças, Vander adiantou que o PT já conta com o apoio do PV (Partido Verde) e do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), além de negociações em andamento com o PSB (Partido Socialista Brasileiro). Segundo ele, PSOL e Rede também integram o campo de diálogo no primeiro turno.

Gilda Maria dos Santos, conhecida como Dona Gilda e esposa do ex-governador Zeca do PT, vinha sendo cotada para a vice-governadoria desde setembro. Em sua fala, ela destacou a importância do momento político e da defesa da democracia.

“Não só no MS, mas o Brasil está fazendo essa reflexão do momento político que vivemos para a gente consolidar a democracia. A democracia nesse Estado, a democracia neste país, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ter um palanque que levante as bandeiras dos avanços das políticas públicas feitas por esse metalúrgico será um orgulho e uma honra como mulher e militante”, afirmou.

Com a definição das pré-candidaturas, o PT dá início à consolidação de sua estratégia eleitoral em Mato Grosso do Sul para 2026.

