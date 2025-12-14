Prefeitura divulga lista de 96 famílias contempladas com apartamentos no Residencial Jorge Amado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), divulgou na noite de sábado (13) a lista das 96 famílias selecionadas para receber apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado. A divulgação ocorreu durante evento público realizado na Praça Ary Coelho, na região central da Capital, como parte da programação do Natal dos Sonhos.

A iniciativa permitiu que os inscritos acompanhassem de forma aberta e transparente mais uma etapa do processo de acesso à moradia. Famílias presentes no local e outras que acompanharam a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Emha no YouTube puderam conferir o resultado da seleção.

Entre as contempladas estava Aline Pereira de Lima, de 35 anos, mãe de três meninas. Morando atualmente de favor, ela se emocionou ao ouvir seu nome entre os selecionados e destacou que a conquista representa um recomeço. “Estou muito feliz. Graças a Deus, estou conseguindo realizar um sonho, que é ter uma casa e poder oferecer um lar digno para mim e para as minhas filhas”, afirmou.

Outra beneficiada foi Letícia dos Santos, de 20 anos, mãe de uma criança de três anos diagnosticada com autismo e deficiência visual. Morando de aluguel, ela ressaltou a importância da casa própria para garantir mais estabilidade à família. “Muito agradecida. Nunca imaginei que, aos vinte anos, já teria a minha casa. Orei muito a Deus, e Ele realizou o meu pedido”, disse.

A divulgação também foi acompanhada por beneficiários de forma remota. Brenda da Silva, de 27 anos, assistia à transmissão ao vivo quando identificou seu nome na lista e foi até a Praça Ary Coelho para confirmar a informação. “Quis conferir pessoalmente se era realmente o meu nome. Graças a Deus, deu tudo certo. Estou muito feliz por poder sair do aluguel. Fiz minha primeira inscrição há dez anos e hoje finalmente fui contemplada”, relatou.

A seleção das famílias foi realizada por meio do sistema de hierarquização da Emha, que aplica automaticamente os critérios legais do Programa Minha Casa, Minha Vida. O processo segue o que determinam a Portaria MCID nº 738/2024 e a Lei nº 14.620/2023, assegurando uma escolha técnica, automatizada e baseada nas prioridades previstas na legislação federal.

O Condomínio Residencial Jorge Amado está localizado na Região Urbana do Lagoa e é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, modalidade em que o Governo Federal garante subsídio integral. O empreendimento contará com infraestrutura completa, áreas de convivência e apartamentos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Para o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, o momento simboliza mais do que a entrega de unidades habitacionais. “Esse momento representa dignidade e a oportunidade de um novo começo para essas famílias. Todo o processo é realizado de forma técnica, automatizada e com total transparência, seguindo rigorosamente os critérios da legislação federal”, destacou.

Segundo ele, a política habitacional do município segue avançando. No próximo dia 20 de dezembro, às 20h, está prevista a seleção das famílias para as unidades do Condomínio Sustentável Manoel de Barros, ampliando o acesso à moradia digna em Campo Grande.

A transmissão com a lista completa dos contemplados está disponível no canal oficial da Emha no YouTube.

