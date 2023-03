Junior Mochi repete teste de COVID-19 nesta segunda

O deputado estadual Junior Mochi ( MDB), espera retornar as atividades parlamentares nesta semana que inicia, após resultado do teste de covid19 que será feito nesta segunda-feira (27).

O deputado foi afastado e se recupera em casa, após após ser constatado que estava com Covi19, durante a sessão da última quarta-feira (22) ao apresentar febre.

Se recuperando Mochi faz planos.”Estou bem. Completo 6 dias após o início dos sintomas e amanhã pela manhã repetirei os exames e espero estar liberado!”, afirmou o parlamentar.

O caso assustou parlamentares que farão testes. Desde a última semana passaram por episódios tristes envolvendo parlamentares. A morte repentina do deputado Amarildo Cruz e a internação dupla do deputado Zeca do PT para se submeter a tratamentos do coração.

