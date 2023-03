Bolsonaristas acreditam em oposição mais forte,

Encontro discutiu fortalecimento do partido, em MS

Políticos bolsonaristas e seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão empolgados com o retorno do líder, ao Brasil. Em Mato Grosso do Sul, os deputados de oposição, como os federais Rodolfo Nogueira (PL), Marcos Pollon (PL) e Dr. Luiz Ovando (PP) e os estaduais Coronel David (PL), João Henrique Catan (PL), Neno Razuk (PL) e demais conservadores, como o ex-deputado Capitão Contar (PRTB), aguardam ansiosos a volta de Bolsonaro, anunciada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para ocorrer em 30 de março.

Valdemar publicou, no Instagram. “Bolsonaro vai desembarcar em Brasília, às 7h30. Ficamos no seu aguardo, capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre”, diz trecho do texto, na rede social. Essa não é a primeira vez que aliados de Bolsonaro anunciam sua volta ao país.

Ao início de março, o senador Flávio Bolsonaro (PLRJ) também disse, em suas redes sociais, que seu pai voltaria ao Brasil. Ele estipulou o dia 15 de março mas, passados 14 minutos, fez uma nova postagem recuando.

Sobre a vinda, o deputado Rodolfo Nogueira, que se elegeu como “Gordinho do Bolsonaro”, confirmou, ao jornal O Estado, que está tudo certo para a chegada do ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro irá desembarcar às 7h, em Brasília. “Espero que o presidente continue sendo o mesmo que eu acreditei, em 2014, sempre estive ao lado dele por defender não só uma posição política, mas a defesa ideológica da grande maioria dos brasileiros”.

Questionado sobre quais são os planos para firmar o nome de Bolsonaro no cenário político,

Rodolfo pontua que o nome do presidente já está consolidado. “Nenhum plano, o nome dele já está firmado como grande líder nacional da direita. O comando dele é natural, por onde ele passa atrai multidões e até mesmo nos EUA, onde ficou por esse tempo, criou uma espécie de romaria. Os brasileiros saíam do Brasil para visitarem ele, na Flórida”.

Rodolfo Nogueira afirma também que ainda não há nada marcado ou agenda com Bolsonaro. “Mas, com certeza, a direção nacional do PL e o presidente Bolsonaro irão marcar as primeiras reuniões após sua chegada. Acreditamos no Brasil, acreditamos em uma justiça maior e defenderemos Deus, pátria, família e liberdade, com todas as nossas forças”

Contar com projetos Apoiador assíduo, o Capitão Contar tem boas expectativas para o retorno de Jair Bolsonaro. Ele cita que ambos estão “alinhando projetos” para as eleições municipais, de 2024. Segundo assessoria, Contar, que é presidente estadual do PRTB-MS, e Bolsonaro, que está no PL, têm conversado por telefone e o consenso é organizar as questões partidárias, para fortalecer a base da direita no Estado, sem correr o risco de fragmentar votos.

Segundo Contar, as conversas com Bolsonaro sobre as disputas municipais têm foco no trabalho para “unir a direita e consolidar os melhores nomes para as eleições”. “Estou, sim, à disposição dos sul-mato- -grossenses, seja para 2024 ou 2026, no meu próprio grupo, na base da direita e alinhado com Bolsonaro. Inclusive, tenho falado com Bolsonaro, no sentido de fortalecer os projetos para as eleições municipais, como o Rodolfo Nogueira, em Dourados. Nosso consenso é de nos organizar, alinhar as questões partidárias do nosso grupo, respeitando os votos e os históricos de cada um, para não fragmentar votos.”, revelou Contar.

Rafael Tavares

Outro bolsonarista no Estado é o atual deputado estadual, Rafael Tavares, do PRTB. Ele também diz viver boa expectativa sobre o retorno do ex-presidente ao Brasil e informou, ao jornal O Estado, que tem mantido contatos para organizar a direita, em Mato Grosso do Sul. “Jair Bolsonaro é a nossa liderança política. O desgoverno do PT está uma bagunça e a população já está com saudade do Bolsonaro. Estou em contato com as lideranças de Brasília, para ajudar na organização da direita, no Mato Grosso do Sul, concluiu.

Ida para os EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos em 30 de dezembro, antes de terminar o mandato, em 31 de dezembro. Ele foi para a Flórida em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), sem dizer quando voltaria ao país e não participou da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quebrando a tradição de entrega da faixa presidencial.

Desde a data, Bolsonaro mora em um condomínio fechado, em uma casa emprestada pelo ex-lutador de MMA José Aldo. O ex-presidente ganha R$ 42 mil por mês e conta com equipe de assessores pagos pelos Estado brasileiro, conforme previsto em lei. Bolsonaro tem direito a servidores que garantem a segurança de todos os ex-presidentes e que precisam receber diárias para atuar no exterior. Até meados de fevereiro os custos já se aproximavam de R$ 1 milhão. (Com O Tempo)

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

