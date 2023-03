Mulheres de MS se destacam e somam 35% das turmas de cursos eletricista e mecânico

[Texto: Marina Romualdo, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Em Mato Grosso do Sul, a cada dia as mulheres se destacam na área da construção civil, elétrica, mecânica, pintura, entre outras. Conforme os dados da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), os minicursos oferecidos pelo Senai contam com 5.272 alunas, o que representa 35% do total de matriculados. Já no Brasil, as mulheres representam mais de 60% dos alunos.

Por conta desse número, as empresas estão, cada vez mais, enxergando as mulheres como peças-chave no mercado e, dessa forma, buscam aumentar o quadro de funcionários e alcançar metas de igualdade de gênero, seguindo estratégias de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG, na sigla em inglês). Sendo assim, a formação profissional é essencial para alcançar objetivos.

Entre essas mulheres que conquistaram o mercado de trabalho, está a mestre de obra e pedreira Nair Sanches, de 52 anos. A profissional começou a trabalhar na área quando tinha apenas

28 anos e, atualmente, a sua renda familiar é 100% das prestações de serviço.

“A ideia de trabalhar na área começou quando me mudei para o Japão, não me acostumei com os trabalhos envolvendo eletrônicos e preferi trabalhar como auxiliar de obras. Desde então, comecei a viajar o país, realizando o serviço pesado”.

“Durante esse período, trabalhava de dia e estudava, para garantir os conhecimentos da área, à noite. Quando retornei para Campo Grande, me deparei com o machismo e enfrentei muitas barreiras, por ser mulher. Porém, me reinventei e, aos poucos, fui mostrando para a população o meu profissionalismo e, atualmente, trabalho com o meu marido e meu filho. Desta forma, garantimos a renda familiar 100% da construção civil”, relata Nair.

Já a “mestre em quase tudo” Amanda Caroline Nava Pinheiro, de 26 anos, realiza pintura, montagem e desmontagem de móveis, entre outros serviços e destaca que começou na área por necessidade.

“Como sou formada em Química, me mudei para Campo Grande para iniciar o doutorado na área. Porém, acabei perdendo a bolsa de estudo. Então, fui fazer o que eu sabia. Tudo o que eu sei, aprendi com meu avô materno, José Maurício e com o meu pai, João Batista. Sempe fui muito curiosa, então aprendi bastante coisa e comecei a investir na área e 100% do meu público é composto por mulheres”.

Qualificação

Por conta dessas mulheres que se destacam na área, o Senai oferece minicursos durante o mês das mulheres, para qualificá-las para uma vaga, conhecer uma nova profissão ou simplesmente pelo prazer de aprender algo novo.

Intitulado “Mulheres na Prática Senai”, garante a oportunidade para que mulheres conheçam a estrutura e as equipes da instituição, funcionando como estímulo para a continuidade dos estudos, em nível técnico ou superior.

A gerente de Negócios do Senai, Cecília Fraga, explica que os minicursos buscam trazer mais autonomia para a rotina das mulheres. “Sabemos dos grandes desafios impostos a nós pelo mercado de trabalho e o contato com o Senai pode abrir portas, por meio da formação profissional”.

Os minicursos têm cargas horárias de 4h a 20h e serão oferecidos na Faculdade Senai Campo Grande e na Faculdade Senai da Construção. Os preços variam entre R$ 55,90 e R$ 209,90.

Entre os cursos disponibilizados estão: mecânica automotiva básica, pequenos reparos de refrigeração doméstica e ar-condicionado, oficina de artefatos em madeira e instalação de câmeras de segurança. As inscrições podem ser feitas pelo site.