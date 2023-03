Junior Mochi febril constata COVID-19 durante sessão

O deputado estadual, Junior Mochi (MDB), após apresentar febre durante a sessão da última quarta-feira (22), foi afastado após constatar que está com a covid19, pela terceira vez.

Segundo a assessoria, o deputado tomou três vacinas e tomaria a quarta. Os deputados comentaram o caso, após a morte repentina do deputado Amarildo Cruz na última semana que após também apresentar um quadro febril foi internado as pressas com uma doença rara.

O deputado petista, Zeca do PT também passou por problemas cardíacos e a Casa de leis deverá tomar algumas medidas como testes para verificar o Estado de saúde dos parlamentares, tendo em vista o aumento de casos de covid19, doença contagiosa.