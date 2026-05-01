Jair Bolsonaro é internado em Brasília para cirurgia no ombro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (1º), em Brasília, para a realização de uma cirurgia no ombro direito. O procedimento está previsto para ocorrer às 10h, após a realização de exames preparatórios.

De acordo com a defesa, Bolsonaro apresenta dor persistente na região e limitação de movimentos, quadro que vinha sendo tratado com uso diário de analgésicos. Diante da evolução clínica, foi solicitada a intervenção cirúrgica.

Como o ex-presidente está em prisão domiciliar desde o fim de março, o procedimento precisou de autorização do Supremo Tribunal Federal, responsável por supervisionar as condições impostas pela Justiça.

Antes da liberação, Bolsonaro já havia passado por um período de internação no mesmo hospital, onde permaneceu por cerca de duas semanas tratando um quadro de broncopneumonia.

A expectativa da equipe médica é de que a cirurgia corra dentro do previsto. Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre o tempo de recuperação ou possíveis desdobramentos do procedimento.

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