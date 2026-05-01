Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro na Avenida Fábio Zahran

Subiu para duas o número de mortos no acidente entre uma motocicleta e um carro registrado no início de abril, em Campo Grande. O jovem Maykon Willian Ferreira Cardoso, de 18 anos, morreu nessa quinta-feira (30), após permanecer 25 dias internado em estado gravíssimo na Santa Casa. Ele era passageiro da moto conduzida pelo militar da Aeronáutica Kevyn Kauan Ferreira de Morais da Silva, de 20 anos, que morreu ainda no local da colisão. Os dois eram tio e sobrinho.

O acidente ocorreu na noite de 5 de abril, no cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Tatuí, na Vila Carvalho. Kevyn pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Maykon estava na garupa e sofreu traumatismo cranioencefálico, sendo socorrido em estado crítico.

Nas redes sociais, o 18º Batalhão de Transporte do Exército Brasileiro publicou nota de pesar pela morte de Maykon, destacando o comprometimento, a dedicação e o espírito de camaradagem do jovem. Familiares também prestaram homenagens emocionadas, ressaltando o vínculo próximo entre tio e sobrinho, descritos como “melhores amigos”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o outro veículo envolvido é um Fiat Palio, conduzido por um engenheiro agrônomo de 45 anos. Ele seguia no sentido centro-bairro e realizava conversão à esquerda no momento da colisão.

Testemunhas relataram à polícia que o semáforo estava vermelho para a motocicleta, que teria avançado o sinal antes do impacto. A versão é compatível com os vestígios identificados pela perícia, como danos nos veículos e marcas de frenagem no asfalto.

Câmeras de segurança registraram o momento da batida, que mostra a motocicleta atingindo a lateral do carro, fazendo com que o veículo gire na pista devido à força da colisão. Logo após o impacto, pessoas que estavam próximas correm para prestar socorro às vítimas.

O motorista do carro teve apenas escoriações leves, permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. Com a morte da segunda vítima, a tipificação poderá ser reavaliada pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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