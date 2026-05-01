Velório de fundador da Rede MS Integração será realizado na sede da emissora em Campo Grande

O velório do fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, Ivan Paes Barbosa, será realizado na sede da emissora, em Campo Grande, a partir da manhã deste sábado (2).

A cerimônia acontecerá nas dependências da TV MS Record, localizada na Rua Itajaí, nº 433, na Vila Antônio Vendas, esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran. O velório será aberto ao público.

De acordo com a organização, os horários exatos do velório e do sepultamento ainda serão divulgados.

Dr. Ivan Paes Barbosa foi responsável pela criação e consolidação da Rede MS Integração, grupo de comunicação com forte atuação no Estado, reunindo emissoras de rádio e televisão e contribuindo para o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul.

Familiares, amigos, colaboradores e membros da comunidade poderão prestar as últimas homenagens durante a cerimônia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais