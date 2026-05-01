Velório de fundador da Rede MS Integração será realizado na sede da emissora em Campo Grande

O velório do fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, Ivan Paes Barbosa, será realizado na sede da emissora, em Campo Grande, a partir da manhã deste sábado (2).
A cerimônia acontecerá nas dependências da TV MS Record, localizada na Rua Itajaí, nº 433, na Vila Antônio Vendas, esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran. O velório será aberto ao público.
De acordo com a organização, os horários exatos do velório e do sepultamento ainda serão divulgados.
Dr. Ivan Paes Barbosa foi responsável pela criação e consolidação da Rede MS Integração, grupo de comunicação com forte atuação no Estado, reunindo emissoras de rádio e televisão e contribuindo para o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul.
Familiares, amigos, colaboradores e membros da comunidade poderão prestar as últimas homenagens durante a cerimônia.
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