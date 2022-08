Bolsonaro agradece apoio nas campanhas de candidatos sul-mato-grossenses

O presidente da república Jair Bolsonaro mandou um vídeo para os sul-mato-grossenses agradecendo o apoio dos candidatos que estão apoiando sua reeleição e divulgando sua imagem nos materiais de campanha.

No vídeo que circula entre os grupos do Whatsapp, Bolsonaro agradeceu o carinho e apoio dos demais candidatos. “Para os demais candidatos de outros partidos, que não são do meu partido PL, caso desejem fazer material comigo eu ficarei muito honrado e feliz com isso.”

“Vocês estariam me ajudando bastante e obviamente isso também vai ajudar vocês. Assim sendo vocês estão autorizados a fazer material comigo”, citou o presidente Jair Bolsonaro.

Entre os mais próximos de Bolsonaro, está o candidato a deputado federal Marcos Pollon (PL), que esteve no lançamento da campanha de reeleição do presidente convidado pelos amigos da família. O advogado com o número eleitoral 2222 se fez presente no evento, a exemplo de outras vezes em que foi chamado para dar a sua contribuição como bolsonarista fiel.

O vídeo repercute também diretamente ao apoio que o Capitão Contar (PRTB), líder bolsonarista no Estado. O candidato ao Governo do Estado faz questão de demonstrar seu apoio em todos os materiais de campanha, bem como na defesa de bandeiras, valores e princípios que também são defendidos pelo Presidente.

Capitão Contar disse que já havia recebido mensagem do Presidente, com quem tem contato desde 2017, quando o então deputado Bolsonaro o incentivou a disputar as eleições de 2018.

“Eu quero que todos os candidatos do Brasil colem adesivos com nosso presidente Bolsonaro. Nosso presidente é a mola propulsora que nosso país tanto precisa e vou continuar levando o nome do nosso presidente a cada reunião, adesivaço, visita, que fizemos em Mato Grosso do Sul”.

Relacionamento antigo

A amizade de Pollon com a família Bolsonaro começou em 2009, quando conheceu Olavo de Carvalho (in memorian). Pollon já desenvolvia movimentos populares pelas ruas e praças de Campo Grande para defender as mesmas pautas conservadoras. “Em 2014 conheci pessoalmente o então deputado federal Jair Bolsonaro e seus filhos”, explica.

Conheceu e acompanhou a primeira eleição de Eduardo Bolsonaro, a Deputado Federal em São Paulo. Em arquivo pessoal, Pollon tem fotos da convivência entre as famílias. Eduardo esteve durante três dias em visita a Mato Grosso do Sul, a convite de Pollon e almoçou e jantou em sua casa.

A amizade é fortalecida desde 2005, quando defenderam a mesma pauta a favor das armas no Referendo Popular realizado no Brasil. Em 7 de julho daquele ano, o Senado Federal aprovou Decreto Legislativo número 780, que no artigo 2º, estipulou consulta popular com a seguinte pergunta: “O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”. O resultado final foi de 59.109.265 votos respondendo “não” (63,94%), enquanto 33.333.045 votaram pelo “sim” (36,06%).

A vitória do “não” mostrou, claramente, uma população contra o desarmamento e isto aproximou ainda mais Marcos Pollon da família Bolsonaro. Pollon viajou a cada um dos 26 estados brasileiros e, principalmente, ao Distrito Federal, para criar o Proarmas, o maior movimento armamentista da América Latina. “Nós levamos esclarecimento e apoio as pessoas interessadas em ter arma para sua legítima defesa pessoal e familiar, bem como de sua propriedade”, esclarece.

Com informações da assessoria