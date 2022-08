Com mais de 330 tabletes de maconha, homens são presos na Capital

Por intermédio da Polícia Civil, dois homens, de 21 e 24 anos foram presos por tráfico de drogas, associação por tráfico e receptação ontem (23), no Jardim Seminário, em Campo Grande.

Segundo a ocorrência, a droga foi encontrada após uma denúncia anônima, de que um carro modelo Gol da cor vermelha, estaria transportando entorpecentes para um local conhecido como guarda-roupa (local em que se oculta uma grande quantidade de drogas antes da distribuição) nas mediações da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Com base nas informações, os policiais passaram a monitorar a região e na madrugada conseguiram localizar o veículo em uma das casas. Posteriormente o carro foi identificado como veículo furtado.

Em vistoria, os agentes localizaram diversos tabletes e pacotes de maconha dentro da casa e do veículo.

Dois homens que estavam na residência foram presos.

Ao todo foram apreendidos 330 tabletes de maconha e 90 sacos da mesma droga, equivalente a 322,166 kg. Além do entorpecente, foi apreendido dois veículos, sendo um deles com registro de furto em Brasília.

