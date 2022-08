Ilmo Cândido é o vice convidado desta quarta-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta terça-feira (17), às 14h, entrevista Ilmo Cândido (REDE – SUSTENTABILIDADE), candidato a vice de Adonis Marcos (PSOL).

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida iniciada nesta última terça-feira (16), e abrirá espaço para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas.

O PSOL veio nesta campanha com nomes novos na política e próximo a data prevista por Lei, trocou uma pré- candidata que defendia o papel da mulher na sociedade política, pela dupla formada por um advogado e um empresário.

Ilmo Cândido

É empresário e já disputou uma eleição em 2010 pleiteando uma vaga como deputado estadual pelo partido verde. Ele foi presidente do Sindefms (Sindicato das Empresas Funerárias do Mato Grosso do Sul) e tem sido até chamado de “exemplo de sucesso”, ao acumular patrimônio de R$ 1,8 milhão em 12 anos.

A entrevista no estúdio do O ESTADO PLAY terá a duração de 30 minutos, acompanhe ao vivo através do youtube.

