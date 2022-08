Viviane Orro defende políticas públicas de verdade

Viviane Orro, 45 anos, vice – candidata ao governo do Estado pelo PSD junto ao candidato Marquinhos Trad (PSD), esteve nesta terça-feira (16), no programa O ESTADO PLAY e falou sobre sua experiência na política, e destacou a bandeira que defenderá neste próximo pleito, que são as políticas públicas de verdade.

Orro falou sobre os ensinamentos da Pandemia neste período. “Eu vejo que a população está desassistida a cursos profissionalizantes, oportunidades no mercado de trabalho vem uma pandemia “tratorando” um sistema público de saúde que já vivia esta falta de assistência, sem nenhuma capacidade de realizar atendimentos de alta complexidade, e de repente chega algo como aconteceu como a pandemia, exames desatualizados ,tratamentos sem acesso no sistema e chegou colocando o próprio sistema de saúde em colapso. Daí surge a ciência e tecnologia correndo contra o tempo tentando resgatar a saúde. A pandemia veio trazendo muita história triste, fiquei um ano e meio dentro da CTI vi de perto famílias se deteriorando, e sabemos que poderia ter um desfecho melhor se houvesse uma saúde preventiva melhor.”, contou a médica Viviane Orro que destacou a importância da ciência como aliada da saúde pública.

Viviane falou da importância dos novos meios de sociabilidade através da internet, do virtual e também do convívio familiar intenso. Assim como a achegada das consultas virtuais dentre outras facilidades e modernidades.

Sobre sua trajetória política contou no programa que foi secretária municipal de saúde, trabalhou três anos, em tal posição, participou do processo de descentralização de Saúde pública do Estado, prestou serviços de especialidades médicas de 2005 a 2007 em Aquidauana, trabalhou na Santa Casa nos últimos 11 anos e sempre entendeu a importância do SUS e políticas públicas na vida das pessoas.

Defendeu a necessidade de políticas públicas e a importância de fazer política de forma organizada. “Um olhar para a população que mais precisa e acredito neste tipo de plano de governo que chegue a política pública as pessoas que mais necessitam e estão na ponta.”, destacou Viviane.

Durante ao bate papo ao vivo, a vice de Marquinhos falou mais sobree sua trajetória e o que pensa sobre a política, máquina e o poder. “A política faz parte na vida das pessoas e não aceita espaços vazios, alguém vai preencher. O peso da máquina e a força da política partidária, eu como mulher e pioneira na questão de colocar o nome a disposição a prefeitura da cidade, foi um grande ensinamento e crescimento pessoal, até nas diversidades, erros, falhas e aprendemos quando temos derrotas. Hoje vejo que foi uma oportunidade grande em que eu tive de estar mais perto e ouvir a necessidade das pessoas de fato. O quanto também pesa apoiar quem está no poder. Hoje me vejo uma mulher mais preparada, um momento muito confiante que tenho muito orgulho de ter tido coragem de enfrentar uma máquina muito poderosa e fazer parte de um projeto que chegou pertinho das pessoas. Eu não tenho dúvida que foi esta experiência que me abriu até eu chegar aqui. “, detalhou a candidata que é médica há anos.

Esposa de Felipe Orro, ela falou sobre a relação de ter o marido político, apoiando ela. E admitiu não ser novo para ela o fazer política, principalmente na região, Sudoeste. “Felipe passou por seis eleições vitoriosas, tem um curriculum exemplar e há 22 anos está na vida pública e tem um sobrenome exemplar e agora depois de ter sido vereador, presidente da Câmara, prefeito, deputado ele entendeu que chegou a hora de dar oportunidade para novos nomes. Quando recebi este convite ele já estava propenso em dar esta pausa na carreira política, que é realizado.”

Sobre estratégia de campanha Viviane disse que o candidato, o ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad tem uma vida pública honrada, uma história de serviços públicos prestados, abriu inúmeros leitos de UTI na pandemia e as pessoas reconhecem os trabalhos do Marquinhos e não só na Capital e no interior também. A vice não entrou em assuntos polêmicos como a investigação que o candidato vive atualmente por supostas denúncias de assédio sexual.

A vice defendeu o mote da campanha que é “Muda MS”, e afirmou que estão dedicados neste período que oficialmente começou hoje (16). “É uma mudança com segurança que traz a experiência e a segurança que dá muito orgulho, e as pessoas reconhecem a nossa campanha. Não é uma campanha milionária e nem do candidato do governador, mas sim da população e nos faz crer na ida para o segundo turno e alcançar a vitória. “A campanha vai crescer e incorporar mas já havia um esqueleto da campanha até aqui. Restam 48 dias até lá. O Marquinhos está caminhando com uma agenda pessoal, e eu e o Felipe com outra, para de uma forma ampla alcançarmos mais pessoas. ” detalhou Viviane.

No fim da entrevista ela apresentou suas redes sociais e convidou a população a segui-la. “Eu quero fazer um pedido para que nos acompanhe nas redes sociais. @viviorro no instagram e no facebook: vivianenogueiraorro”, finalizou Orro.

FOTOS: Fotos do Valentin Manieri

Assista a entrevista do O ESTADO PLAY na íntegra:

(2543) VIVIANE ORRO – CANDIDATA A VICE-GOVERNADORA DE MS – YouTube

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Candidatos a vice externam opiniões ao governo (oestadoonline.com.br)