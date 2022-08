Cinco paraguaios são presos por introduzir cocaína na Espanha

A Guarda Civil espanhola prendeu cinco pessoas acusadas de pertencer a uma rede que introduziu cocaína de alta pureza do Paraguai através do aeroporto internacional de Madri, na Espanha. O grupo era formado por três homens e duas mulheres, todos com nacionalidade paraguaia.

As prisões fazem parte da operação de Yacaré, que busca realizar apreensões do tráfico de drogas no país.

De acordo com o relatório preliminar, os agentes detectaram quatro pacotes vindos de Assunção com três garrafas térmicas idênticas cada, doze no total, com fundo duplo.

Dentro eles esconderam 4.085 gramas dessa droga e descobriram que era um grupo perfeitamente estruturado, já que cada um de seus membros tinha uma função.

A organização era composta por um chefe, que atuava a partir do presídio, e os cinco detentos: um responsável pela atribuição das tarefas, um responsável pelos carregamentos e os três destinatários da droga, segundo nota da Polícia Civil.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.