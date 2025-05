Homem é encontrado em estado grave após facada no peito na Aldeia Bororó, em Dourados

Na noite dessa sexta-feira (23), um homem indígena foi encontrado gravemente ferido após ser esfaqueado no peito, na Aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena Federal de Dourados, a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi localizada por volta das 22h, caída em uma rua vicinal nas proximidades da Escola Municipal Indígena Agustinho, por moradores que transitavam pelo local. O homem apresentava um ferimento profundo no tórax, provocado por arma branca.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital da Vida, referência em atendimentos de emergência no município.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades. O caso está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, que apura as circunstâncias do crime e busca identificar os responsáveis pela agressão.

A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese e trabalha com base em depoimentos de moradores da região e eventuais imagens que possam ter registrado o ocorrido.

A Aldeia Bororó é uma das maiores comunidades indígenas urbanas do país e, nos últimos anos, tem enfrentado episódios recorrentes de violência, situação que preocupa lideranças locais e órgãos de segurança pública.

