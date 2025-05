Rede X, de Elon Musk, apresenta instabilidade e deixa usuários sem acesso neste sábado

Usuários do X (antigo Twitter), rede social controlada por Elon Musk, enfrentam instabilidade no acesso à plataforma neste sábado (24), tanto pelo aplicativo quanto pela versão web. Desde a noite de sexta-feira (23), internautas relatam dificuldades para acessar suas contas, visualizar a linha do tempo e agendar publicações.

Segundo informações do Downdetector, site especializado em monitorar serviços online, os problemas começaram a se intensificar nas últimas 24 horas. Embora alguns usuários relatem conseguir abrir o aplicativo, a linha do tempo não carrega, impedindo o uso normal da plataforma. Outros afirmam que não conseguem sequer fazer login.

Expressões como “Sem X por aqui…” e “O Twitter caiu de novo” inundaram a própria rede desde a noite de ontem, refletindo a frustração de quem depende da plataforma para se comunicar, consumir notícias ou trabalhar com conteúdo digital.

Essa não é a primeira falha registrada nesta semana. Desde a quarta-feira (21), usuários já vinham reclamando de falhas intermitentes no carregamento de postagens, resposta a mensagens diretas e publicação de conteúdos.

Até o momento, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre o motivo da instabilidade nem informou previsão para o restabelecimento completo dos serviços.

Desde que foi adquirida por Elon Musk em 2022, a plataforma tem enfrentado mudanças estruturais, demissões em massa e alterações em políticas internas, o que tem gerado críticas e insegurança entre usuários e anunciantes.

A recomendação para quem enfrenta dificuldades é acompanhar atualizações nos canais oficiais da empresa e no Downdetector.

