Celular tem 62% de imposto, moto 55% e videogame 51%; Dia Livre de Impostos chama atenção para tributos embutidos nos preços

A poucos dias da 7ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), que ocorre em 29 de maio, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS) chama a atenção para uma questão central: quanto do valor pago por um produto corresponde, de fato, ao item — e quanto representa a carga tributária?

Um exemplo claro do peso dos tributos sobre o consumo está nos meios de transporte populares. Ao comprar uma motocicleta, o consumidor paga quase 56% do valor em impostos. No caso da bicicleta, alternativa adotada por milhares de trabalhadores, a tributação ultrapassa 35% do preço final.

A alta incidência de tributos se repete em produtos de uso cotidiano. Um celular tem 62,46% do valor comprometido com impostos. Um par de tênis importado chega a 65,71%. Já em um videogame, mais da metade do preço — 51,46% — é destinado ao pagamento de tributos. Itens domésticos, como ventilador e liquidificador, superam 40% de carga tributária. Até mesmo uma fritadeira elétrica embute 26,25% de impostos.

A proposta do DLI é justamente evidenciar esses percentuais e estimular o debate sobre a necessidade de um sistema tributário mais justo, com maior retorno à população por meio de serviços públicos eficientes. No dia 29 de maio, empresas em todo o estado vão aderir à ação, comercializando produtos sem repassar o valor dos tributos, permitindo ao consumidor perceber, na prática, o impacto direto da carga tributária sobre seu poder de compra.

A FCDL-MS reforça que o Dia Livre de Impostos é uma mobilização nacional em defesa da transparência fiscal e de um modelo de arrecadação que não penalize o consumo nem inviabilize a atividade econômica.

