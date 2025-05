Homem morre após carro cair de ponte em córrego na zona rural de Terenos

Um grave acidente na zona rural de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Josemar de Oliveira Lescano, de 35 anos, na madrugada deste sábado (24). O carro conduzido por ele, um Renault Clio vermelho, caiu de uma ponte sobre o córrego Varadouro, no Assentamento Santa Mônica, nas proximidades do balneário Canindé.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite, e, de acordo com as informações apuradas pela reportagem, outras duas pessoas estavam no veículo: uma mulher de 36 anos e uma criança, que foram socorridas com vida. Josemar ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada por um médico do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

A mulher e a criança foram resgatadas pelo irmão da vítima, que também esteve no local logo após o acidente. Ambas foram encaminhadas ao hospital de Terenos e, segundo informações médicas, não correm risco de vida.

As circunstâncias que levaram o veículo a cair da ponte ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil deve apurar se houve falha mecânica, excesso de velocidade ou algum outro fator que possa ter contribuído para o acidente.

O corpo de Josemar foi retirado das ferragens e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A tragédia chocou moradores da região, que lamentam a perda do motorista, conhecido na comunidade local.

