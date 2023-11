Guto Nantes diz que eleitor de Dourados não identifica Alan Guedes como de Direita

“As pessoas que votaram no Bolsonaro não vêm do atual prefeito alguém que possa defender as bandeiras da Direita, até por que ele comemorou a vitória do Lula”. Esta foi a afirmação do presidente Municipal do PL de Dourados Guto Nantes, que foi confirmado nesta semana como pré-candidato a prefeito de Dourados após reunião em Brasília com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o presidente do diretório estadual do partido e em Mato Grosso do Sul, deputado federal Marcos Polon.

A candidatura de Guto Nantes representa a vontade da maioria do Partido em Dourados, pois foi indicado como Presidentedo PL Dourados, pelo Deputado Federal Rodolfo Nogueira. “Eu tenho um histórico de militância com o presidente Jair Bolsonaro desde 2018 e já concorri a vereador em 2020 e a deputado estadual em 2022 e fui o candidato do PL mais votados em Dourados com 3175 votos o que me colocou como 3º suplente do partido”, afirmou Guto Nantes.

Muito embora o PP, aliado preferencial do PL ao plano nacional, tenha como pré-candidato o atual prefeito de Dourados Alan Guedes, que tenta a reeleição, Guto Nantes disse ter posicionamento totalmente contrário a uma aliança com o atual chefe do Executivo. “Já temos algumas conversas com os dirigentes da Democracia Cristã, Partido Novo, PRTB e outros da direita e com eles deveremos compor aliança

Olhar mais humano

“Um olhar mais humano é que a população está precisando, com o prefeito comparecendo aos postos de saúde, visitando permanentemente as escolas”. Assim, Guto Nantes disse como pretende apresentar a população de Dourados as suas propostas, mas também disse que não quer promover essa avalanche de taxas e impostos que vem sobrecarregando à população sem o retorno em benfeitorias. “Hoje a cidade está carente de obras de infraestrutura e se faz necessário refazer toda a malha viária”, disse Guto Nantes.

Agora que recebeu a sinalização da direção do PL para viabilizar a sua pré-candidatura, Guto Nantes afirmou que vai buscar desenvolver um trabalho de base, agendando visitas aos bairros de Dourados, ouvindo da população as reivindicações e apresentando suas ideias. “Eu pretendo já na confirmação da minha candidatura anunciar toda a minha equipe de secretários ou pelo menos os principais assessores e isso deve acontecer no máximo até a convenção do partido que será em julho”, concluiu Guto Nantes.

