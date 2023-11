Programa “Todos em Ação” irá levar mais de 300 serviços gratuitos à população do Santa Emília neste sábado

Neste sábado, dia 11 de novembro, a população do Bairro Santa Emília, em Campo Grande, terá acesso a uma ampla gama de serviços gratuitos na última edição deste ano do programa “Todos em Ação, a Prefeitura Mais Perto de Você”. A iniciativa, que já se tornou uma tradição na região, acontecerá das 8h às 14h, na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues.

A parceria com o Mutirão, que há 14 anos promove ações gratuitas voltadas à comunidade, enriquece essa quarta edição do programa em 2023. Mais de 70 serviços, abrangendo todas as secretarias municipais, serão oferecidos pela Prefeitura. Além disso, a colaboração com o Mutirão ampliará o número de serviços gratuitos para mais de 200, incluindo áreas como saúde, beleza, serviços de cartório, contabilidade e administração, entre outros.

A prefeita Adriane Lopes destaca a importância do evento para as comunidades. “Nós iniciamos esse programa no ano passado e desde a primeira edição os resultados têm sido um sucesso porque traz respostas rápidas para os anseios da população, com oferta dos serviços. Nós sabemos que nem sempre é fácil se deslocar até as Secretarias, então temos realizado esse mutirão trazendo as Secretarias e os serviços até as comunidades, com resolutividade”, pontua a prefeita.

O parceiro desta edição, Thiago Cânepa Amorim, ressalta que a união entre os setores fortalece eventos sociais como este e beneficia centenas de pessoas ao mesmo tempo. “Já conseguimos mais de 500 mil atendimentos em diversos segmentos como saúde, documentação e solução de problemas burocráticos, o legado que o mutirão deixa é impacto positivo onde passa, já que as pessoas conseguem resolver uma série de situações a partir dos serviços oferecidos em cada edição. Tenho certeza de que essa edição realizada junto com a Prefeitura fará a diferença na vida de milhares de pessoas. Somos parceiros do poder público para ajudar a resolver problemas da população por meio desses mutirões”, enfatiza.

Os serviços oferecidos pelas secretarias abrangem diversas áreas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executará serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferecerá vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) realizará triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Os animais também terão atendimento especial, incluindo diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação. Além disso, haverá acolhimento de denúncias e esclarecimentos sobre escorpiões e pragas urbanas.

A programação do evento inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão e brincadeiras para as crianças, com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) estará presente para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social, além de oferecer pagamento de parcelas e renegociação de dívidas. Os participantes também terão a oportunidade de atualizar o Cadastro Único.

Nesta edição, mais de 120 casais poderão regularizar a união civil de forma gratuita. Serviços como emissão da primeira e segunda via do RG, cadastro de passe livre, emissão de boletim de ocorrência e distribuição de mudas frutíferas também estarão disponíveis no evento.

Os visitantes do evento terão a chance de levar para casa verduras e legumes manipulados na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), adubo orgânico produzido na própria unidade, além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A primeira edição de 2023 do Todos em Ação, que no ano passado percorreu as sete regiões urbanas da Capital, aconteceu no dia 25 de março, na região do Anhanduizinho, e contou com a participação de cerca de 3,5 mil pessoas e diversas ações na região. No dia 13 de maio, o programa passou pelo Distrito de Anhanduí e atendeu quase 5 mil pessoas.

Serviço

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues

Endereço: Rua Coronel Adauto Barbosa, 350 – Bairro Jardim Santa Emília

