Com aval de Bolsonaro, Polon anuncia que PL terá candidatura própria a prefeito em Campo Grande

Quatro são os nomes do PL que estão entre os possíveis candidatos à Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024. É o que afirma o presidente estadual do PL, deputado federal Marcos Pollon. Nesta semana, lado do presidente estadual do PL em MS, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro confirmou que haverá candidato do PL na disputa pelo Executivo da Capital.

A decisão foi anunciada hoje pelo presidente do PL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Marcos Pollon, ao lado do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O PL deve lançar candidato para a Prefeitura de Campo Grande nas Eleições de 2024. Quanto a uma possível aliança com o PP que tem comop candidata a prefeita Adriane Lopes ficaria para o segundo turno podendo haver reciprocidade caspoum nome do PL venha a estar na disputa.

“O PL, junto com o presidente Bolsonaro, terá candidato em Campo Grande e nós estamos construindo isso aí em conjunto e fortalecimento da direita”. Marcos Polon ressaltou ainda que em alguns municípios se for possível, o PL terá candidatura própria e onde não houver possibilidade vai compor, um vice, para a gente poder crescer no Estado e levar o PL para todas as regiões”, disse Pollon.

“Só tem uma cidade que vai ter segundo turno, que poderá ter aqui em Campo Grande, a ideia é termos um candidato nosso para reforçar a bancada de vereadores”, afirmou. O deputado federal revelou que Bolsonaro destacou que o PL “é o único partido no momento que demonstra realmente ser oposição ao Governo Lula”, concluiu.

