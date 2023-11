1° Feira de Saúde Pet acontece em Três Lagoas neste sábado

Tem programação marcada para os pets neste sábado, 11 de novembro na 1° Feira de Sáude Pet em Três Lagoas. Haverá serviços gratuitos para cães e gatos na Praça Senador “Ramez Tebet”, das 08h às 12h.

A feira pet contará com a feira de adoção, vacinação, vermifugação, palpação de mamas e além disso CCZ realizará a microchipagem para que os animais fiquem devidamente identificados. A UFMS estrá recolhendo doações de rações para cães e gatos.

O evento é promovido pelo curso de Medicina Veterinária da AEMS em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e ONGs de animais.

