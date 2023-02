Grupo vai propor mudanças nas sessões da Assembleia

Na primeira sessão ordinária desta Legislatura do presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro (PP), anunciou a criação de um grupo de trabalho para aprimorar o Regimento Interno da Casa de Leis. Junior Mochi (MDB), Pedro Kemp (PT) e Pedrossian Neto (PSD) deverão compor a comissão. A missão será definir qcomo deverá funcionar o Legislsativo Estadual após a pandemia quando as sessões foram realizadas prtincipalmente de modo remoto e já no ano passado ciomeçou um um modelo híbrido mesclando sessão presencias e remotas.

Conforme o presidente do Legislativo, deputado Gerson Claro as alterações não devem ficar apenas nmodo de realização das sessões devem, modernizar os trabalhos legislativos. Dentre outras serão estudadas mudanças quanto ao uso na tribuna, o tempo de palavra no Grande Expediente e Explicação Pessoal e a permissão das sessões ordinárias e extraordinárias do Plenário Deputado Júlio Maia e reuniões das comissões técnicas também de forma híbrida.

“Formada a comissão, a ideia é que esse grupo apresente na próxima semana o projeto de alteração do Regimento Interno, para que iniciemos o quanto antes um novo modelo de trabalho”, destacou Gerson Claro. O Regimento Interno é o conjunto sistematizado de normas disciplinadoras e de funcionamento da Casa de Leis.

