Inscrições para o FIC 2023 terminam no dia 17 de fevereiro

Faltam poucos dias para o fim das inscrições de projetos para o FIC (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul). O edital está aberto desde 21 de dezembro de 2022 e finaliza no dia 17 de fevereiro com o objetivo de contemplar a produção cultural sul-mato-grossense. O total de recursos disponibilizado é de R$ 8 milhões.

Podem concorrer pessoas físicas, com efetiva atuação na área cultural – como artistas, produtores culturais e técnicos da área cultural, entre outros – e pessoas jurídicas de direito público ou privado, de natureza cultural, sem fins lucrativos.

O valor total dos recursos será dividido em duas linhas de apoio: R$ 6,4 milhões para pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado de natureza cultural sem fins lucrativos; e R$ 1,6 milhão para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, prefeituras ou órgãos municipais de cultura.

Segundo o presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Max Freitas, o FIC é um dos editais de fomento mais importantes da instituição. “É com ele que conhecemos os mais diversos projetos para do nosso Estado. São ações que além de levar cultura, geram renda, empregos diretos e indiretos”.

O valor máximo por projeto é de R$ 250 mil. Os projetos deverão ser encaminhados ao FIC/MS por via postal, carta com AR (Aviso de Recebimento) ou por Sedex, também com AR. O edital, que pode ser conferido aqui.

As inscrições devem ser apresentadas em formulário padrão, conforme modelo estabelecido pela FCMS-FIC/MS e disponível no site www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Serão contemplados projetos nas áreas de Artes Cênicas (Teatro, Dança, Circo, Ópera); Artes Visuais (Plásticas, Gráficas, Fotografia, Mídias Digitais, Assemblage, Grafite, Video Arte, Desenho, Escultura, Colagem, Pintura, Instalação; Gravura: Litogravura, Xilogravura, Gravura em Metal e Congêneres), Design e Moda; Audiovisual; Artesanato; Livro, Leitura, Escrita, Literatura; Música; Patrimônio Cultural; Museus, Arquivo; Cultura Popular Tradicional, Contemporânea e de Rua; Capoeira; e Gastronomia.

Na quinta-feira (9), haverá uma reunião híbrida a partir das 14h no auditório do Museu da Imagem e do Som e no canal do Youtube da Fundação de Cultura para os proponentes tirarem suas dúvidas sobre os projetos.