Gerson Claro assume presidência da Assembleia Legislativa de MS

Com 23 votos, o deputado estadual Gerson Claro (PP) foi eleito presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o também deputado Rafael Tavares disputou a cadeira, mas recebeu apenas um voto. Além do cargo de presidência, na manhã de hoje (01) foi realizada a eleição para a composição da mesa diretora da 12º Legislatura.

Para o cargo de primeiro secretário Paulo Corrêa (PSDB) obteve 19 votos contra cinco de João Henrique Catan (PL), e foi eleito. Na vaga de segundo secretário Pedro Kemp (PT) foi eleito com 16 votos contra oito votos de Coronel David (PL). O primeiro vice-presidente será Renato Câmara (MDB), também foram eleitos Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lucas Lima (PDT), todos obtiveram 24 votos.

O primeiro a votar foi o deputado estadual Londres Machado, além da chapa completa concorreram como chapa avulsa o deputado Rafael Tavares (PRTB) que disputou o cargo de presidente e o deputado João Henrique Catan que foi candidato a primeiro secretário, ambos não se elegeram. O deputado Coronel David (PL) votou em João Catan para segundo secretário e nele mesmo para segundo secretário.

Em seu primeiro pronunciamento, Gerson Claro defendeu a moderação e a conciliação para comandar o Legislativo Estadual. O novo presidente também prestou homenagens especialmente o ex-presidente do Legislativo, Paulo Corrêa, Londres Machado e Zé Teixeira. “Manteremos a parceria com o Governo e com os demais poderes”, disse Claro.

Composição da mesa diretora:

Presidente – Gerson Claro (PP)

Primeiro vice-presidente – Renato Câmara (MDB)

Segundo vice-presidente – Zé Teixeira (PSDB)

Terceira vice-presidente – Mara Caseiro (PSDB)

Primeiro secretário – Paulo Corrêa (PSDB)

Segundo secretário – Pedro Kemp (PT)

Terceiro secretário – Lucas de Lima (PDT)

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: