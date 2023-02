Com apenas dois anos ‘Arthur’ enfrenta leucemia e precisa de ajuda para tratamento

Diagnosticado com leucemia (Leucemia Linfoide Aguda B), o pequeno Arthur Mathyas Antunes, de dois anos, que mora em cidade do interior de Mato Grosso do Sul, precisa de ajuda financeira para custear gastos com tratamento, pois ele, precisou ser transferido para o Hospital Regional, em Campo Grande.

O menino precisa ficar na Capital para sessões de quimioterapia pelos próximos seis meses e a família, precisou se mudar para Campo Grande e pede ajuda financeira para sobreviver e custar medicamentos.

A mãe está grávida de oito meses e a família tem previsão de gastos nestes seis primeiros meses de pelo menos R$ 15,000,00, para pagar aluguel de uma pequena quitinete, comida e transporte). A família se compromete a enviar o extrato bancário para os grupos de ajuda a cada 15 dias.

Para mais informações o telefone para contato é o (67) 3378-2500 ou quem quiser doar por meio da transferência bancaria e via PIX.

Dados Bancários: Emerson Jose da Silva Machado

Pix: [email protected]

Banco: Next 237

Agência: 3728

Conta: 341721-2