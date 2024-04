Governo destina R$1,5 bilhão para os 79 municípios de MS

Valor será distribuído para infraestrutura, educação, saúde e inclusão social

Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta segunda-feira (22), maior pacote de obras no valor de 1,5 bilhão que atenderá os 79 municípios do Estado.

Segundo o governador do Estado, Eduardo Riedel o programa tem três etapas. Nesta primeira etapa, o investimento será de R$ 500 milhões voltados para as áreas de infraestrutura, educação, saúde e inclusão social.

Riedel destaca ainda que dinheiro usado no pacote de obras vem da arrecadação tributária para União, do Estado como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), E ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) e por parte da prefeitura como cobrança de IPTU, INSS e Taxas Cosip.

Governador passou a ouvir os 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul desde janeiro, em menos de quatro meses identificou quais seriam os maiores problemas da população como falta de escolas, asfalto, iluminação pública e precariedade na saúde pública. Durante apresentação dos pacotes de obras, Riedel afirmou que seu maior objetivo e concluir seu mandato em 2026 com todas as ruas das áreas urbanas de Mato Grosso do Sul pavimentadas.

Presidente de Assomasul, prefeito de Nioaque Valdir Junior também comentou sobre o grande pacote de obras e reforça o apoio do governo entre os municípios. “É um marco para demonstrar o trabalho e o investimento na saúde, educação, inclusão social e também na infraestrutura. O lançamento deste programa vai apresentar índices que serão demonstrados ao longo do tempo, mas o mais importante é que esses investimentos não estão sendo impostos de cima para baixo”, comentou.

Por Thays Schneider e Ana Cavalcante

