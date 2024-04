Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

O calvário da pré-campanha

Muitas vezes é mais difícil conseguir tornar-se candidato do que vencer uma eleição. Muitos marqueteiros consideram que na eleição majoritária, a primeira barreira a ser superada por um pré-candidato é livrar-se da famosa afirmativa de que a candidatura não está decolando, isso normalmente acontece quando ele alcança nas pesquisas índices acima de 12%. A dificuldade é que, nessa fase, ele depende muito mais da vontade do eleitor do que de ações e articulações políticas.

Superando esse primeiro obstáculo, aí vem a articulação por apoio, que é mais fácil para quem está no poder, pois pode se valer da máquina pública. Para quem está na oposição, muitas vezes a maior dificuldade é internamente com as traições e a imposição de interesses de instâncias maiores dos partidos que podem sacrificar candidaturas em detrimento de outras. É um longo caminho que só termina nas convenções.

Sinais

Dentro do PT, causou um certo constrangimento o fato de o presidente Lula, em sua recente visita para a inauguração do frigorífico da JBS ter tirado fotos com Tiago Botelho, pré-candidato a prefeito de Dourados, e não com Camila Jara, pré-candidata a prefeita de Campo Grande. Creditam o episódio à pressão de setores contrários à tese da candidatura própria.

Perdas

Muito embora ainda tente evitar, já é considerado certo entre assessores do Governo do Estado que logo a quebra da safra deverá ser tratada na Assembleia Legislativa, especialmente quando a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias chegar possivelmente no mês de maio ou, no mais tardar, em junho.

Complicações

A recente troca de comando na Polícia Civil abriu feridas que podem estar longe de serem cicatrizadas em diversos setores da Segurança Pública do Estado e, dependendo dos próximos acontecimentos, podem influenciar até mesmo nas eleições municipais de outubro na capital quanto no interior.

Animados

Tanto André Puccinelli quanto Renato Câmara voltaram animados da última viagem a Brasília quanto a possibilidade de o MDB ter candidatura própria nos dois maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul. Mais cauteloso, Puccinelli ainda cobra recursos para entrar na disputa, câmara parece mais ansioso para confirmar pré-candidatura.

Campanha cara

A campanha eleitoral deste ano em Campo Grande poderá ser a mais cara da história, pois está começando já em abril. A constatação é dos principais líderes dos comitês que estão sendo organizados, mesmo que de forma disfarçada, nos diretórios dos principais partidos políticos de MS.

Decisão

O final do mês de abril poderá ser decisivo para o desfecho da situação do vereador Claudinho Serra, preso no dia 3 de abril. A briga entre suplentes promete ser sangrenta e deve ser judicializada.

“Ter um vice do PDT vai depender da direção nacional” Deputada federal Camila Jara (PT), précandidata a prefeita de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: