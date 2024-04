Rodolfo Nogueira confirma agenda de Bolsonaro em Dourados

O presidente ficará dois dias no segundo maior colégio eleitoral do estado

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) confirmou a vinda do presidente Bolsonaro à Dourados-MS no mês de maio. A visita do mandatário da direita está confirmada para o dia 14 e 15 do próximo mês.

Em vídeo postado em suas redes sociais, Rodolfo e Gianni Nogueira, presidente do PL-Mulher Dourados, confirmaram a vinda de Bolsonaro ao Estado. No cronograma, Bolsonaro anuncia que vai descer no aeroporto de Ponta Porã – MS e segue para Dourados.

“Olá amigos de Mato Grosso do Sul, daqui a poucos dias estaremos, se Deus quiser, pousando em Ponta Porã e fazendo um grande evento em Dourados com a Gianni e com o Rodolfo. E dizer que é um convite de toda a bancada desse estado para nós fortalecermos os nossos laços, discutirmos política, conversar com o povo que é muito importante e vamos levando avante essa proposta de fazer um Brasil diferente e tendo um partido político com esse objetivo, temos quatro linhas, quatro palavras que nos marcam: Deus, pátria, família e liberdade, e a gente vai em frente, então até breve se Deus quiser aí em Ponta Porã pousando e aí em Dourados em um grande evento com esse casal aqui”, afirmou Bolsonaro em vídeo.

O deputado reforçou a fala do presidente dizendo que “o chão de Dourados vai tremer”. Gianni Nogueira postou em suas redes sociais uma foto do dia em que o vídeo foi gravado e escreveu na legenda: “Nesta segunda (22) ao lado do grande homem que revolucionou a política do país. O ex mais amado do Brasil. Grandes coisas estão por vir”, disse a presidente do PL-Mulher de Dourados.

Gianni tem sido cotada para ser pré-candidata a prefeita de Dourados pelo PL-Mulher. Em recente pesquisa a postulante aparece como uma das preferidas nas intenções de votos. Dourados é o segundo maior colégio eleitoral do estado.

As próximas agendas do presidente serão disponibilizadas por meio do Instagram do deputado federal @rodolfonogueirams.

