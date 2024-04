Projeto do Hospital Municipal teve como referência o Centro de Especialidades Médicas

Prefeita garante que a unidade terá boa localização para receber os pacientes da capital e do interior do Estado

O local onde será construído o primeiro Complexo Hospitalar e de Diagnóstico Municipal de Campo Grande deve ser anunciado nos próximos dias. A prefeita Adriane Lopes adiantou ao jornal O Estado, em entrevista exclusiva realizada ontem (22), que será em um local de fácil acesso aos pacientes.

Segundo Adriane Lopes, o projeto levou em conta o CEM (Centro de Especialidades Municipal) e deve contar com algumas mudanças, entre elas com mais leitos para atender os pacientes de boa parte do estado. A prefeita revela que Campo Grande atende em média 1,5 milhão de pessoas.

“Vou pedir ajuda ao governo do estado, pois o Cem já atende pacientes de outros municípios e não será diferente com o novo Hospital Municipal. A prefeitura sozinha não consegue”, afirmou.

Conforme noticiado anteriormente, pelo Jornal O Estado, a unidade contará com 188 leitos, mais 20 leitos de CTI divididos entre 10 para adultos e 10 para crianças, além da UTI neonatal.

Adriane Lopes comentou ainda durante sua visita sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde. Parte dos medicamentos que estavam em falta já foi adquirida e já começou a ser entregue e em duas semanas deve finalizar. Unidades Básicas de Saúde ficaram por meses com o estoque zerado. Ao todo foram 107 medicamentos em falta.

Por Thays Schneider

