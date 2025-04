Governador Eduardo Riedel inaugura aeródromo e participa de lançamento de megafábrica de celulose em Inocência

Com presença de Geraldo Alckmin, cidade recebe investimentos bilionários e infraestrutura aérea modernizada

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), cumpre agenda nesta quarta-feira (9) no município de Inocência, município distante 337 quilômetros de Campo Grande, onde inaugura o novo aeródromo da cidade e participa do lançamento da pedra fundamental da fábrica de celulose da Arauco, empreendimento considerado o maior do setor no mundo.

A agenda teve início às 8h, com a inauguração do aeroporto municipal, que recebeu um investimento de R$ 15,4 milhões. A nova estrutura conta com pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio de aeronaves e alambrado operacional, o que permitirá mais segurança e conectividade aérea para a região.

Já às 11h, as autoridades seguiram para o lançamento da pedra fundamental da fábrica da Arauco, megaprojeto que marca a entrada da multinacional chilena no mercado brasileiro de celulose. O evento contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSD).

O empreendimento faz parte do Projeto Sucuriú, que prevê investimento de US$ 4,6 bilhões em uma planta industrial de ponta, com capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose branqueada de fibra curta. A instalação ocupará uma área de 3.500 hectares, localizada a cerca de 50 quilômetros do centro urbano de Inocência, nas proximidades do Rio Sucuriú.

Com início das operações previsto para o final de 2027, a fábrica deve gerar cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos, transformando o perfil econômico da região e promovendo um salto de desenvolvimento para o município, que possui atualmente cerca de 8.400 habitantes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais