Homem é socorrido após ingerir um pacote de cocaína ao ser preso, no Conjunto Residencial Estrela do Sul

Segundo as informações, os policias foram informados através de ligações anônimas de que uma residência, localizada na Rua Dom Geovane, funcionaria como comércio de drogas. No local, um homem foi flagrado saindo da casa em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta.

Ao perceber a presença dos policiais e receber ordem de parada, o homem tentou fugir, acelerando a moto, mas perdeu o controle da direção e caiu no chão. Mesmo após a queda, o suspeito conseguiu correr mais alguns metros, antes de ser contido.

Já no compartimento de presos da viatura, o homem conseguiu colocar as mão algemadas para frente e engolir um pacote com cocaína. Imediatamente, o suspeito começou a espumar e teve um mal súbito.

Devido à gravidade da situação, o homem foi encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino já desacordado. Durante o atendimento, precisou ser reanimado com o uso de desfibrador. Um saco contendo 3,2g de cocaína foi retirado de sua boca. Não se sabe quantas gramas tinham anteriormente e nem quantas foram ingeridas. As suspeitas policiais é de que a droga estava escondida em sua cueca.

Devido ao seu estado de saúde, o homem permaneceu internado. A motocicleta e a droga foram apreendidas. A ocorrência foi registrada como desobediência, porte de drogas para consumo próprio e tráfico de drogas.