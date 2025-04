Geraldo Alckmin participa do lançamento da pedra fundamental da maior fábrica de celulose do mundo em MS

Investimento bilionário da Arauco marca entrada da empresa no Brasil e promete transformar o município de Inocência

Nesta quarta-feira (9), o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participa da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da primeira fábrica de celulose da Arauco no Brasil, em Inocência, no Mato Grosso do Sul. O evento marca o início oficial das obras do Projeto Sucuriú, considerado o maior empreendimento do setor de celulose do mundo construído em uma única etapa.

A solenidade contará ainda com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e do prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, o Toninho da Cofap. Além de vice-presidente da República, Alckmin também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Com investimento total de US$ 4,6 bilhões, a planta industrial da Arauco terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose branqueada, também chamada de fibra curta. A operação está prevista para começar no final de 2027.

O projeto será instalado em uma área de 3.500 hectares, localizada a aproximadamente 50 quilômetros do centro urbano de Inocência, às margens do Rio Sucuriú. Esta é a primeira iniciativa da Arauco, uma das maiores empresas florestais do mundo, no mercado brasileiro.

A construção da fábrica já movimenta a economia local desde 2024, com a execução da terraplanagem. Atualmente, cerca de 2.800 trabalhadores atuam no canteiro de obras, enquanto outros 2.000 estão envolvidos na área florestal. Durante o pico da construção, a expectativa é de que até 14 mil pessoas estejam empregadas.

Quando a unidade entrar em operação, estima-se a criação de aproximadamente 6 mil empregos diretos e indiretos nas áreas industrial, florestal e logística. O impacto populacional também será significativo: Inocência, que hoje possui cerca de 8.400 habitantes, poderá chegar a 32 mil durante as obras. Após a conclusão, a população deve se estabilizar entre 18 mil e 22 mil moradores, um crescimento inédito na história do município.

A Arauco anunciou um investimento de R$ 85 milhões em um Plano Estratégico Socioambiental (PES), que será construído com a participação do setor privado, poder público e sociedade civil. O plano tem como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável da região, com foco em melhorias nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura urbana.

A sustentabilidade é um dos pilares do Projeto Sucuriú. A futura fábrica contará com um sistema de produção fechado, que permitirá o reaproveitamento de 100% dos subprodutos do processo industrial. Além disso, a planta gerará 400 megawatts de energia, parte dos quais será injetada no sistema nacional. A empresa também está implementando ações de monitoramento da biodiversidade local, com mapeamento de áreas prioritárias para conservação ambiental.

