PMA prende homem por violência doméstica e incêndio criminoso em comunidade ribeirinha de Corumbá

Na última segunda-feira (07), um homem de 24 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e destruição de patrimônio na comunidade ribeirinha do Paraguai Mirim, a cerca de 120 quilômetros de Corumbá, região oeste de Mato Grosso do Sul. A prisão foi efetuada por uma força-tarefa formada por Policiais Militares Ambientais (PMA), Polícia Militar e Polícia Civil, após a denúncia feita por uma jovem de 17 anos, vítima do crime.

A equipe da PMA estava na região prestando apoio a ações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que realizava o cadastramento de moradores ribeirinhos, quando foi surpreendida por um pedido de socorro. A adolescente, grávida e amparada por uma medida protetiva, relatou ter sido agredida por seu ex-companheiro na noite anterior. Além da agressão, o suspeito teria ateado fogo em sua casa e em sua embarcação.

A vítima apresentou fotos e vídeos que comprovaram os danos causados. Diante da gravidade dos fatos, os policiais foram até o local indicado e constataram os vestígios do incêndio. Ela também informou que o suspeito poderia estar escondido na casa de seu pai, a cerca de 4 quilômetros dali, descendo o rio.

Com apoio solicitado à base da PMA em Corumbá, foi montada uma operação conjunta com as forças de segurança. A segunda embarcação seguiu até o endereço informado, onde o agressor foi localizado junto ao pai, um senhor de 68 anos. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência da medida protetiva em favor da vítima e, ao ser interrogado, o suspeito confessou o crime, alegando que agiu em retaliação por uma suposta agressão da jovem ao pai dele.

Diante da confissão e das provas materiais, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi autuado em flagrante. Ele responderá por violência doméstica e destruição de patrimônio privado.

A Polícia Militar Ambiental reforçou que casos como esse demonstram a importância da presença das forças de segurança em áreas remotas e o impacto positivo da articulação entre diferentes órgãos no combate à violência. A jovem está recebendo acompanhamento e apoio das autoridades locais.

